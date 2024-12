So bekommst du den kostenlosen Jeff the Land Shark Skin in Marvel Rivals Beim Winter-Event dreht sich alles um Jeff und es gibt einen kostenlosen Skin, wenn ihr wisst, wie ihr ihn bekommt.

HQ Das Winterfest von Marvel Rivals ist jetzt live, und neben einigen Premium-Skins für Groot, Luna Snow und mehr hat NetEase auch Jeff Mains ein knuddeliges neues Outfit spendiert, um ihren Lieblingshai auszustatten. Jeffs Skin "Kuscheliger Fuzzlefin" ist völlig kostenlos, aber um ihn zu erhalten, müsst ihr euch nicht nur bei Marvel Rivals anmelden. Zuerst müsst ihr das Event spielen, das mit dem Winterfest verbunden ist, nämlich Jeffs Winter Splash Festival. Es funktioniert im Grunde wie Splatoon, wobei jeder Jeff spielt und die Karte mit Schnee bemalt. Wenn du diesen Spielmodus spielst, erhältst du Silber- und Goldfrost, die du dann auf der Event-Seite für Punkte verwenden kannst. Verdiene 500 Punkte und du erhältst Jeffs neuen Skin. So einfach ist das. Es kann einige Zeit dauern, sollte aber nicht zu anstrengend sein. Danke, Esports.gg.