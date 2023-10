So bekommst du das legendäre Outfit und die Waffen von Assassin's Creed Mirage

HQ

Assassin's Creed Mirage ist ein viel prägnanteres Assassin's Creed Spiel als das, was wir in den letzten Jahren kennengelernt haben. Die Geschichte ist kurz im Vergleich zu Origins, Odyssey und Valhalla, und die Welt ist deutlich kleiner. Das hat nichts an der Tatsache geändert, dass es in der ganzen Welt ein paar aufregende Gegenstände zu finden gibt, mit denen du Basim stärken kannst und sehen kannst, wie er ein paar zusätzliche Vorteile erhält, wenn du Feinde ermordest und im Nahkampf kämpfst.

Diese gibt es in Form von drei vollständig verbesserten, legendären Gegenständen, von denen einer ein Outfit, ein anderer ein Schwert und der dritte ein Dolch ist. Um diese Gegenstände zu erhalten, ist es jedoch kein Zuckerschlecken, denn ihr müsst durch ganz Bagdad reisen und eine ganz bestimmte Reihe von Zielen erfüllen, um die notwendigen Ressourcen zu verdienen, die erforderlich sind, um den Weg zu diesen besonderen Ausrüstungsgegenständen zu öffnen.

Schritt 1: Sammle alle mysteriösen Splitter

Dies ist der einzige Teil dieses Leitfadens, dem wir nicht genau sagen können, was zu tun ist. Die Mysterious Shards sind auf bestimmten NPCs zu finden, die durch Bagdad wandern, und der beste Weg, diese Leute zu finden, besteht darin, durch die Stadt und die lokale Wildnis zu reisen und Enkidu als Aufklärungswerkzeug zu verwenden, um Ziele in der offenen Welt zu erkennen. Es gibt keine Möglichkeit zu wissen, dass Sie das richtige Ziel gefunden haben, bis das Mysterious Shards-Symbol auf Ihrer Karte oder Ihrem Kompass auftaucht, und da diese NPCs Hunderte von Metern durch jeden Bezirk der Stadt und Umgebung wandern, können wir nur vorschlagen, dass Sie es methodisch behandeln und sich kreisförmig durch die Stadt arbeiten, bis alle Mysterious Shards gesammelt wurden.



Tipp: Es gibt nur 10 mysteriöse Splitter zu finden.



Schritt 2: Finde den versteckten Ort

Dies ist eine super einfache Aufgabe, und ehrlich gesagt brauchen Sie wahrscheinlich nicht einmal unsere Hilfe, um sie herauszufinden. Wenn du Mysterious Shards aufhebst, wirst du Hinweise darauf freischalten, wo der Hidden Place ist, und wenn du entdeckst, dass er sich nördlich von Bagdad und den Aqarquf Dunes und in der Nähe einer Oase befindet, gibt es so ziemlich nur einen Ort, an dem es sein könnte. Ja, dieses große Gewässer mitten im Nirgendwo.

Sobald du dort bist, kannst du mit Enkidu feststellen, dass sich am unteren Ende der Oase ein Höhleneingang befindet, also tauche ein und schwimme weiter durch die Höhle, bis du eine Öffnung erreichst. Von hier aus folgst du einfach weiter der Höhle, kletterst Felswände hinauf und zwängst dich durch Lücken, bis du einen offenen Raum erreichst, der architektonisch nicht der Bagdad-Kulisse von Mirage aus dem 9. Jahrhundert ähnelt.

Schritt 3: Platziere die Splitter und hol dir deine Ausrüstung

Alles, was du jetzt tun musst, ist, die 10 Mysterious Shards in die drei verschiedenen interagierbaren Pylonen im Raum zu stecken, um das Kraftfeld zu vertreiben und es dir zu ermöglichen, das Schwert, den Dolch und das Outfit zu beanspruchen und freizuschalten.

Milads Outfit

Dieses Outfit ermöglicht es Basim, beim Ausführen von Luftattentaten einen Blitz auszulösen, der jeden in einem Umkreis von 15 Metern desorientiert, was es ideal für Kills und schnelle Fluchten macht.

Shamshir-e Zomorrodnegar Schwert

Dieses Schwert hat einen Schadenswert von 46 und einen Verteidigungsschaden von 78 und verfügt über den intrinsischen Vorteil, bei dem Basims maximale Gesundheit um 50 % gesenkt, aber sein Schadensausstoß um 50 % erhöht wird.

Der Samsaama-Dolch

Dieser Dolch hat einen Schadenswert von 27 und einen Verteidigungsschadenswert von 47 und ermöglicht es Basim, mit jedem Treffer, den er im Kampf verursacht, 10 % seiner maximalen Gesundheit zu heilen.