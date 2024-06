Snyders Version der Rebel Moon-Filme kommt im August heraus

HQ

Nachdem beide Rebel Moon-Filme von Kritikern bombardiert wurden, haben die Snyder-Hoffnungsträger sehnsüchtig auf den eigenen Schnitt des Films gewartet. Aus irgendeinem Grund scheint ein Großteil von Snyders Arbeit nicht in ein ordentliches Paket zu passen, und so machen die Studios ihre eigene Version des Films.

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire und Rebel Moon - Part Two: The Scargiver werden am 2. August mit Snyders Ergänzungen auf Netflix neu veröffentlicht. Sie werden auch neue Namen erhalten, wobei Teil eins jetzt den Untertitel Kelch des Blutes erhält und Teil zwei den Fluch der Vergebung anstelle des Scargivers ersetzt.

Wir sind uns nicht sicher, wie sich diese Filme unterscheiden werden, aber wir erwarten eine längere Laufzeit und viel mehr Zeitlupen-Action, wenn wir raten müssten, ob etwas in diesen neuen Versionen enthalten sein wird.

Werden Sie sich den Snyder-Schnitt von Rebel Moon ansehen?

