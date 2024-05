Snyder: "Superman hätte seine menschliche Seite zurückbekommen sollen"

HQ

Erst als Zack Snyders eigene Version der Justice League veröffentlicht wurde, bekamen die Zuschauer eine bessere Vorstellung davon, was seine Zukunftspläne für das Superhelden-Ensemble waren. Superman böse zu machen, ist im Moment wirklich heiß, wie wir in Filmen wie Injustice: Gods Among Us und Suicide Squad: Kill the Justice League gesehen haben. Vielleicht ist es die Tatsache, dass Superman das Symbol des Guten ist, die das Experimentieren mit einem bösen Kal-El so spannend macht? Schließlich war die Idee, dass Superman in zukünftigen Justice League-Filmen böse werden würde, signierte Zack Snyder. Nun hat er ein wenig darüber gesprochen, wie die Idee dahinter aussah.

"Er würde dem Anti-Leben erliegen, vernichtet werden, die Uhr zurückdrehen und dann seine Chance für diesen Kampf gegen Darkseid bekommen [...], der seine Trilogie als Wächter beendet und ihn gewissermaßen zu seiner Menschlichkeit zurückgeführt hätte."

Danke, Geekyrant