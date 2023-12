Snyder an seine Fans: Danke, dass ihr Rebel Moon zum derzeit größten Film der Welt gemacht habt

HQ

Die Kritik an Zack Snyders Space Opera ist nach wie vor gnadenlos, und auch wir in der Redaktion waren von seinem Versuch der Space Opera nicht sonderlich beeindruckt. Trotzdem ist Rebel Moon: Part One: A Child of Fire weiterhin erfolgreich, und jetzt nutzt Snyder die Gelegenheit, um all seinen Fans dafür zu danken, dass sie dazu beigetragen haben, dass der Film gerade jetzt der größte der Welt wird.

"Es war eine wirklich unvergleichliche Erfahrung, Rebel Moon einem globalen Publikum vorzustellen, und ich bin begeistert, dass der Film #1 auf der ganzen Welt ist."

Snyder verriet auch, wie sehr er sich auf die Premiere der Fortsetzung am 19. April nächsten Jahres freut.

"Wir haben die engagiertesten und treuesten Fans auf der ganzen Welt, die sich ein Filmemacher wünschen kann, und zu sehen, wie sie uns immer wieder unterstützen, war eine enorm lohnende Erfahrung. Wir sind begeistert, dass sie die neue Welt, die wir in Teil 1 erschaffen haben, annehmen und freuen uns, dass sie die Reise im nächsten Jahr mit Teil 2 fortsetzen werden."

Freust du dich auf den zweiten Teil der Rebel Moon-Saga?