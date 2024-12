Snufkin: Melody of Moominvalley jetzt für PlayStation und Xbox erhältlich

HQ

In diesem Frühjahr wurde das herrlich gemütliche Abenteuer Snufkin: Melody of Moominvalley für PC und Switch veröffentlicht und weithin dafür gelobt, wie treu es Tove Janssons geliebter Schöpfung war, sowohl in seinem Erzählstil als auch in seiner von Aquarellen inspirierten Grafik.

Seit gestern ist das Abenteuer endlich sowohl für PlayStation als auch für Xbox verfügbar, und wie wir in unserem Test erklären, ist dies tatsächlich ein Spiel, das Sie spielen sollten. Außerdem können sich alle, die das Abenteuer bereits genossen haben, auf etwas Neues freuen, denn die Erweiterung Fuddler's Courtship wurde jetzt für alle Formate veröffentlicht. Es wird in der Pressemitteilung wie folgt beschrieben:

"In dieser herzergreifenden romanartigen Romanze braucht der neu gefundene Freund Fuddler eine helfende Hand, um seine Gefühle auszudrücken, und die Spieler begleiten Snufkin und seinen besten Freund Mumintroll auf einem Campingausflug tief in die Wildnis, bevor der Winter hereinbricht. Was ein entspannter Ausflug zu zweit hätte sein sollen, wird zu einer chaotischen und romantischen Reise mit vielen neuen und alten Freunden."

Seht euch unten den Launch-Trailer für die neuen Versionen und Fuddler's Courtship an.