Snufkin: Melody of Moominvalley erscheint für PlayStation und Xbox

Bereits im März veröffentlichten Hyper Games und Raw Fury Snufkin: Melody of Moominvalley, ein gemütliches Abenteuerspiel, das das Vermächtnis von Tove Jansson perfekt verkörperte und ein super charmantes Abenteuer mit den Mumins bot. Zu dieser Zeit wurde es jedoch nur für PC und Switch veröffentlicht, was bedeutet, dass viele Leute noch nicht die Möglichkeit hatten, es zu spielen.

Aber das wird sich bald ändern. Der Publisher Raw Fury hat angekündigt, dass Snufkin: Melody of Moominvalley sowohl für PlayStation 5 als auch für Xbox Series S/X erscheinen wird. Als ob das noch nicht genug wäre, werden diese beiden neuen Versionen zusammen mit der Erweiterung Fuddler's Courtship veröffentlicht. So wird dieser DLC in der Pressemitteilung beschrieben:

"In dieser herzergreifenden romanartigen Romanze braucht der neu gefundene Freund Fuddler eine helfende Hand, um seine Gefühle auszudrücken, und die Spieler begleiten Snufkin und seinen besten Freund Mumintroll auf einem Campingausflug tief in die Wildnis, bevor der Winter hereinbricht. Was ein entspannter Ausflug zu zweit hätte sein sollen, wird zu einer chaotischen und romantischen Reise mit vielen neuen und alten Freunden."

Es wird kein Datum für die PlayStation 5 und Xbox Series S/X Version oder Fuddler's Courtship genannt, aber anscheinend wird sie "bald" veröffentlicht. Während Sie auf weitere Informationen warten, können Sie unseren Testbericht hier lesen und sich den Trailer unten ansehen.