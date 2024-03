HQ

Tove Jansson ist die Schöpferin der Mumin-Reihe, bei der Kinderbücher, Fernsehserien und Filme die Serie seit Jahren am Laufen halten. Die Geschichten bieten eine Reihe interessanter Charaktere, Gedanken über das Leben und das alles in einer Welt aus Ihrer wildesten Fantasie. Bisher gab es jedoch noch kein vollwertiges Abenteuerspiel.

Im März 2024 bekommen wir endlich genau das, einen Titel von Hyper Games namens Snufkin: Melody of Moominvalley, der die Spieler das Leben wie Snufkin erleben lässt. In den letzten Jahren haben wir eine Auswahl an sogenannten "gemütlichen Spielerlebnissen" erhalten, und das ist es, worauf Snufkin: Melody of Moominvalley in seinen grundlegendsten Elementen reduziert werden kann.

Snufkin: Melody of Moominvalley beginnt direkt nach dem Winter, wenn Snufkin im Mumintal ankommt. Irgendetwas ist passiert und jetzt ist das Tal voller langweiliger Parks, die von der Polizei bewacht werden, von denen jeder seine Befehle von einem mysteriösen Parkwächter erhält. Auch Baustellen, die aufgetaucht sind, haben die einheimischen Tiere nervös gemacht, und die Gegend um Muminhouse leidet unter Dürre. Und wo ist Moomintroll?

Das Mumintal hat sich verändert, und hier können die Spieler die Stadt erkunden und Abenteuer erleben. Aus visueller Sicht ist Snufkin: Melody of Moominvalley ein wunderschönes Spiel. Die Aquarell-Szenerie spiegelt etwas wider, das sich der Schöpfer Tove Jansson ausgedacht hätte, und von der ersten Zwischensequenz an hinterlässt das Spiel einen bleibenden Eindruck. Unterwegs folgt die Kamera Snufkin problemlos in der 3D-Welt. Die Birken, die fließenden Flüsse und die allgemeine Vertikalität des Mumintals funktionieren perfekt, und das Spiel sieht sowohl auf einem großen Bildschirm als auch im Handheld-Modus auf der Switch wirklich gut aus.

Die Musik stammt von Kjartan Sveinsson und Oda Tilset, und ihre Melodien passen gut in dieses langsame und größtenteils unterhaltsame Abenteuerspiel. Es gibt ein paar Actionszenen, und die Musik passt auch in die Action, aber Snufkin: Melody of Moominvalley hat keine Sprachausgabe, da die Dialoge über Textfelder geliefert werden, und davon gibt es viele. Manchmal nimmt die Framerate sogar Einbußen, wenn es in einem intensiven Moment einen Übergang vom Gameplay zur Zwischensequenz gibt. Ich hoffe, dass dies mit einem Update behoben wird, da ich auch einige Framerate-Einbrüche bemerkt habe, wenn mehrere Charaktere auf dem Bildschirm sind.

Snufkin trifft auf bekannte Charaktere und auch auf einige neue, und so schreitet die Geschichte im gesamten Mumintal voran. Mit der Zeit erweitert sich das Spiel genau wie in Metroidvania-Spielen, denn Snufkin bekommt neue Instrumente, die er seinem Rucksack hinzufügen kann. Zuerst gibt es nur eine Mundharmonika, aber später bekommt er zum Beispiel eine Flöte und eine Trommel. Und dann ist es an der Zeit, mit der Spielwelt zu interagieren, in der das Spiel deutlich anzeigt, welches Instrument in einer bestimmten Situation verwendet werden soll, was die Sache für jüngere Spieler einfacher macht. Man braucht bestimmte Instrumente, um bestimmte Abschnitte des Spiels zu erreichen, und so treibt das Spiel den Spieler voran. Wenn noch etwa ein Drittel des Spiels übrig ist, hast du die Möglichkeit, zurückzugehen und alle Orte zu besuchen, die du willst, und um sicherzustellen, dass du dich nicht verirrst, hat die Karte rote und gelbe Punkte für verschiedene Missionen.

Snufkin: Melody of Moominvalley bietet auch zusätzliche Dinge zu tun, wie z.B. das Sammeln von Muminpappas Memoirenseiten und das Sammeln von Ressourcen aus dem Wald, für die man manchmal eine Belohnung erhält. Ich genoss es so sehr, diese schöne und lineare Welt zu erkunden, dass es mir nichts ausmachte, nicht in das Muminhaus und andere Gebäude dieser Art gehen zu können.

Das einzige Problem mit der Steuerung ist, wie Snufkin springt. Du drückst B, wenn du vor einem Vorsprung stehst, und von hier aus bekommst du eine grobe Animation darüber, wo Snufkin landen wird. Mit anderen Worten, bei jedem Sprung musst du anhalten und zielen, was das Springen umständlich und ungenau macht. Normalerweise hat man es beim Spielen nicht eilig, aber es gibt Verfolgungsabschnitte, in denen man ausprobieren muss, um erfolgreiche Sprünge zu machen. Mit der Zeit lernt man, damit zu leben, aber umständliche Kontrollen sind etwas, das man beachten sollte.

Ich war überrascht, dass ein paar weitere philosophische Figuren zu verbalen Gegnern von Snufkin wurden. Sie bezweifeln, dass Snufkin das Mumintal alleine retten kann, und es ist dieses vielschichtige Abenteuer, das ältere Spieler bei der Stange hält. Manchmal haben die Autoren Entscheidungen getroffen, die Snufkin dazu zwingen, sich untypisch zu verhalten, was nicht immer funktioniert, aber ich muss sagen, dass die Jagd nach dem mysteriösen Parkwächter bis zum Schluss großartig funktioniert, auch wenn der letzte schleichende Teil im Park zu lange dauert. Snufkin funktioniert gut als Protagonist, also würde ich mich freuen, wenn es in Zukunft eine Fortsetzung geben würde.

Snufkin: Melody of Moominvalley ist ein entspanntes und langsames Abenteuer, und manchmal ist es genau das, was man zwischen Shootern und Actionspielen braucht.