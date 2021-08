Snowrunner: Zweites DLC-Jahr bricht kommende Woche nach Südrussland auf

HQ

Focus Home Interactive und Saber Interactive möchten Snowrunner noch ein weiteres Jahr lang mit zusätzlichen Inhalten füttern und weil sich dieses Unterfangen auch finanziell für die beiden Firmen lohnen soll, wurden heute neue DLC-Inhalte für das Spiel vorgestellt. Bis September 2022 sollen mindestens vier kostenpflichtige DLC-Erweiterungen veröffentlicht werden, eines startet schon nächste Woche.

HQ

Das Add-On "Season 5: Build & Dispatch" (Kostenpunkt unbekannt, doch üblicherweise kosten diese Pakete zwischen 7 Euro und 12 Euro) wird am 9. September erscheinen und zwei LKW der Marke Tatra einführen (Modell Phoenix, bzw. Force). Ihr werdet nach Rostov Oblast reisen, in den Süden Russlands, wo ihr ein altes Fabrikgelände für den Hersteller in Betrieb nehmt. Ein kostenloses Crossplay-Update, das das Zusammenspiel zwischen den PC-Plattformen ermöglichen soll, wird die Veröffentlichung des DLCs begleiten. In Zukunft werden die Konsolenplattformen angeblich ebenfalls in den gemeinsamen Spielerpool aufgenommen.

In "Season 6: Haul & Hustle" werden wir zu einem späteren Zeitpunkt in die Antarktis reisen, um selbstständig Wälder abzuholzen. Die herausfordernde Umgebung trennt uns vom Versorgungslager, weshalb ihr dort besonders gut auf eure Ressourcen aufpassen müsst. "Season 7: Compete & Conquer" wird etwas lockerer sein, da dieses DLC Off-Road-Extremsportturniere mit Zeitrennen und Geschicklichkeitsherausforderungen einführt. Den Abschluss der aktuellen DLC-Politik von Snowrunner bildet eine Erweiterung in Saison 8. Die Infos sind überschaubar, aber Saber Interactive verspricht zumindest eine brandneue Region und einen "immersiven Spielmodus".

All diese neuen Inhalte bekommt ihr einzeln oder im "Year 2 Pass" zum Preis von 25 Euro. Neben den Saisons 5 bis 8 stehen zwei weitere Fahrzeuge des Herstellers Tatra zur Verfügung (813 und 805) - 6 Euro kosten die beiden LKW im Einzelkauf.