Snowrunner: Season-2-DLC mit Bergbaumaschinen und zwei neuen Karten

Seit dieser Woche steht auf Playstation 4, Xbox One und PC das neue Snowrunner-DLC "Season 2: Explore & Expand" zum Preis von 7 Euro bereit. Darin finden die verlässlichen Spieler der ungewöhnlichen Autosimulation zusätzliche Anpassungsoptionen für ihre kräftigen Fahrzeuge und zwei neue Karten in Kanada. Focus Home Interactive koppelt die Veröffentlichung des kostenpflichtigen Add-Ons an ein Update, von dem alle Spieler profitieren. Selbst wenn ihr euch die Anschaffungskosten spart, bekommt ihr neue auf diesem Wege ein paar frische Herausforderungen in den Regionen Tajmyr und Alaska.

Mit dem Season-2-DLC dürft ihr nun Mineralien und Erze abbauen, falls ihr das benötigte Equipment mit euren Lastkraftwagen über unwegsames Gelände manövrieren könnt. Die beiden neuen Umgebungen sind in Yukon angesiedelt, das liegt im Nordwesten Kanadas. Die Areale "Flooded Foothills" und "Big Salmon Peak" bringen zusammen 8 km² an herausfordernder Fläche mit sich. Die neuen Fahrzeuge sind: CAT 770G, CAT TH357D AG und KRS 58 Bandit.