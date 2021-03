Snowrunner schiebt Schnee noch im Mai über Nintendo Switch

You're watching Werben

Nachdem Snowrunner auf PC, PS4 und Xbox One erschien, bahnt sich das Geschicklichkeitsspiel am 18. Mai 2021 einen Weg zur Nintendo Switch. Laut dem Publisher werde das Game inhaltsgleich mit den anderen Fassungen ausgeliefert, der Season-Pass wartet also ebenfalls auf euch. Saber Interactives Simulation platziert Spieler in Snowrunner hinter dem Steuer von lizenzierten Fahrzeugen verschiedener realer Hersteller, von wo aus sie schwere Ladung über unwegiges Gelände traktieren sollen. Ist eine fummelige Arbeit, aber sie scheint ganz gut zu unterhalten.