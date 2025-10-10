Als jemand, der nicht ganz das Gefühl hat, das Detektiv-Gehirn für einen Blauen Prinzen zu haben, und ein neuer Bewunderer von Snoopy dank eines Partners, der diesen entzückenden Beagle in mein Leben und Zuhause eingeführt hat, schien Snoopy & The Great Mystery Club ein Kinderspiel zu sein. Ein malerisches, reibungsloses Puzzle-Abenteuer, in dem Snoopy ein paar unglaublich süße Outfits anzieht und noch mehr von der Peanuts-Gang mitbringt, um mit ihm Geheimnisse zu lösen.

Es gibt eine bestimmte Atmosphäre, die man bei allem erwartet, was mit Peanuts zu tun hat. Das Gefühl, dass deine größten Probleme weit weg sind und du alle Zeit der Welt hast, um mit deinen Freunden Unfug zu treiben. Die Essenz der Kindheit, wenn man so will, und Cradle Games hat Snoopy hier perfekt eingefangen. Die Grafik erinnert an die Comics und bringt die Charaktere in einen 3D-Look, ohne sie seltsam zu machen, wie wir es in Cartoon-Spielen der Vergangenheit gesehen haben. Snoopy ist so süß wie eh und je, und es gibt einfach eine Aura des Friedens in der Umgebung, der Geschichte und den Charakteren von Snoopy & The Great Mystery Club. In den wenigen Stunden, in denen es einen im Griff hat, gibt es sehr wenig Probleme. Wenn es sich an ein älteres Publikum richten würde, wäre das vielleicht ein Kritikpunkt für einen Puzzler, aber die familienfreundliche Leichtigkeit der Mechanik kommt Snoopy zugute.

Die Dialoge und die gesamte Erzählung sind mit dem traditionellen Peanuts-Charme gefüllt. Es fühlt sich nicht so an, als ob ein zufälliges Spiel einfach mit Snoopy-Assets überzogen wurde, und deine Abenteuer würden sich direkt neben den Filmen, Cartoons und Comics einfügen. Es gibt nicht wirklich ein zentrales Rätsel, das Snoopy lösen muss, sondern eher ein paar unterschiedliche Fälle, die die Hilfe von Charlie Brown und Freunden erfordern, während du die umliegende Stadt erkundest, mehr Assistenten rekrutierst und Freunden hilfst. Als dein spielbarer Charakter erledigt Snoopy den Großteil der Arbeit und wechselt zu verschiedenen Kostümen, die du freischaltest, um dir den Zugang zu mehr Teilen der Karte und versteckten Schätzen zu erleichtern.

Abgesehen von der Lösung der einfachen Fälle, die dir vorgelegt werden, gibt es auch Minispiele, die versuchen, der eher geringen Spielzeit dieses Spiels etwas mehr Gewicht zu verleihen. Wie bei den Rätseln sind die meisten dieser Aktivitäten sehr einfach und erfordern ein paar Tastendrücke. Es gibt einige Timing-Anforderungen, die für die jüngsten Spieler ein Haken sein könnten, aber ansonsten gibt es nichts, was dich daran hindert, in Rekordzeit der Football-, Baseball- und Seifenkisten-Champion der Stadt zu werden. Es gibt nur wenige Ego-Boosts, die mit dem absoluten Monstern eines Kinderspiels vergleichbar sind.

Die Hauptgeheimnisse in Snoopy & The Great Mystery Club nehmen einen eher formelhaften Ansatz an, bei dem du Aufgaben erledigst, bis du genügend Beweise gesammelt hast, um zu Charlie Browns Schwester Sally zurückzukehren und deine Lösung zusammenzusetzen. Das dritte und vierte Kapitel des Spiels zeichnen sich als einprägsamer aus, da sich die ersten beiden wirklich so anfühlen, als würden sie sich selbst aufpolstern. Die Geschichte verfolgt einen Ansatz, bei dem mehr hinzugefügt wird, anstatt zu sehen, wie sich das Geheimnis in andere Richtungen dreht und wendet. Oh, Franklin braucht Hilfe mit seinem Seifenkistenauto, oder? Naja, er kann sich tatsächlich verlaufen, da ich gerade mit etwas ganz anderem beschäftigt bin. Pigpen kann auch eines, denn ich habe es satt, dass dieser stinkende Kerl überall Sachen fallen lässt. Wenn Snoopy so redete, könnte er vielleicht etwas in seiner idyllischen Kleinstadt erledigen.

Stattdessen werden wir in unverhohlenen Versuchen, die Laufzeit des Spiels zu überbrücken, durch die Gegend geworfen. Du wirst ein paar Stunden mit Snoopy & The Great Mystery Club verbringen, was nicht unbedingt ein Problem ist, aber die Zeit, die du mit neuen Inhalten bekommst, fühlt sich durch das Bedürfnis an, uns in einer Fetch-Quest durch die Stadt hin und her rennen zu lassen, die uns unserem Ziel eigentlich nicht näher bringt. Es fühlt sich etwas abgedroschen an, sich über das Tempo eines Kinderspiels zu beschweren, aber es gibt einige wirklich enge Kapitel und Momente später, bei denen ich mich frage, warum wir nicht ein paar mehr, kürzere Geheimnisse bekommen konnten. Brauchen wir eine Stunde, um zu wissen, dass ein Drachen, der in den Wald geweht hat, in der Nähe eines Baumes sein könnte?

Was mich auch etwas überrascht hat, war am Ende von Kapitel 4, als mir gesagt wurde, wenn ich das Rätsel mit Sally lösen würde, würde ich nicht mehr in die Stadt zurückkehren und nach Sammelobjekten suchen können, da sich das Spiel als abgeschlossen betrachtete. Was? Ich verstehe, wenn man das Rätsel einmal gelöst hat, gibt es nicht mehr viel Grund, ein Spiel wie Snoopy & The Great Mystery Club noch einmal durchzuspielen, aber Spieler, die jeden Comic haben wollen oder einfach mehr Zeit in der Welt mit zusätzlichen Aktivitäten verbringen wollen, müssen mit dem Abschluss der Hauptgeschichte warten, damit sie das letzte bisschen Nebeninhalt erledigen können. Die Welt wäre wahrscheinlich kahl, ohne dass ein Hauptziel dich vorantreibt, aber es ist nicht so, dass die Welt endet, wenn wir das letzte Geheimnis abschließen. Nichts passiert im erzählerischen Sinne, was den Weltzustand verändert, also würde man erwarten, dass man einfach so weitermacht wie bisher, wenn man möchte. Es stellt sich heraus, dass das nicht der Fall ist.

Snoopy & The Great Mystery Club schafft es, Sie in die Welt der Peanuts eintauchen zu lassen und Ihrer Spielebibliothek etwas unbeschwerten Spaß hinzuzufügen, aber obwohl es die richtige Atmosphäre getroffen hat und ein lustiges Abenteuer für jüngere Fans sein wird, ist es unwahrscheinlich, dass es die Junggebliebenen beeindruckt, es sei denn, sie spielen mit jüngeren Familienmitgliedern. Ein gewisser Pick-up, wenn man Snoopy mag, aber im Kern ein sehr einfaches Puzzler, das auch mit wenigen Padding-Versuchen ein sehr kurzes Abenteuer bleibt. Trotzdem gelingt es ihm, allein durch seinen Charme erfolgreich zu sein, und dafür hat er sich seinen Weg in unsere Bewertung gebahnt.