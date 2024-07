Snoop Dogg wird die Olympische Fackel in der Endphase tragen

HQ

Die Olympischen Spiele stehen wieder vor der Tür! Das große Sportereignis, das alle vier Jahre stattfindet, wird morgen mit der Eröffnungsfeier in Paris, Frankreich, eröffnet. Vor diesem Hintergrund wurde nun bekannt gegeben, dass Rapper Snoop Dogg die Aufgabe übernehmen wird, die berühmte Olympische Fackel in einer ihrer letzten Phasen zu tragen.

Snoop Dogg wird die Fackel, die im April in Olympia in Griechenland entzündet wurde und seitdem durch eine Reihe von Staffelläufern nach Frankreich getragen wurde, für ihre 68. Etappe tragen, bei der sie durch das Olympische Dorf, vorbei am Wassersportzentrum, dem Stade de France, durch den Vorort Saint-Denis führt, wo ein Konzert vor der Basilika stattfinden wird. und weiter in Richtung Eiffelturm, wo anscheinend jemand anderes die Fackel übernehmen und sie an ihren endgültigen Bestimmungsort tragen wird, zweifellos während der Eröffnungszeremonie.

Snoop Dogg hat seine Beteiligung an der Fackel in einem X-Post bestätigt, den Sie unten sehen können.

Werbung: