Snoop Dogg will in schottischen Fußballverein investieren, der von Ryan Reynolds und Wrexham inspiriert wurde Inspiriert von Ryan Reynolds und Wrexham A.F.C. will Snoop Dogg in Celtic investieren.

HQ Snoop Dogg hat sich von Ryan Reynolds und Rob McElhenney, den Eigentümern des walisischen Fußballvereins Wrexham A.F.C., inspirieren lassen und möchte in Celtic, einen schottischen Fußballverein, investieren. Er verriet es in einem Interview mit der Sunday Mail und sagte, Celtic sei sein Lieblingsverein. "In eine Sportmannschaft zu investieren, ist etwas, das ich schon lange im Auge habe - wenn sich die Chance bekäme, in Celtic zu investieren, wäre ich verrückt, es mir nicht anzusehen." Der kalifornische Rapper sagt, dass er zwar viel europäischen Fußball schaut, aber noch nie Fans wie die von Celtic gesehen hat. "Es gibt einen Grund, warum in ganz Europa über ihre Fans gesprochen wird - die besten Spieler und Trainer der Welt sagen dir, dass es keinen besseren Ort als den Celtic Park gibt, und ich möchte ein Teil davon sein." Snoop Dogg möchte Celtics Maskottchen werden Er sagt, dass er die Idee von Ryan Reynolds bekam, der zusammen mit Rob McElhenney Wrexham A.F.C. kaufte, die drittälteste Fußballmannschaft der Welt, die sportlich und finanziell zu kämpfen hatte, um sie zu fördern und die Gemeinschaft um sie herum zu verbessern. Obwohl es nicht genau dasselbe ist (Snoop Dogg würde den Club nicht vollständig kaufen), würde der Rappe mit einem Wert von 120 Millionen Pfund ihn gerne investieren und sogar sein Maskottchen werden. "Ihr Maskottchen ist ein Hund - das kann man sich nicht ausdenken. Aus Snoop Dogg wird Hoopy the Hound - das muss ein himmlisches Match sein. Die Schlagzeilen schreiben sich von selbst." Adam McCullough / Shutterstock