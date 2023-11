Snoop Dogg gründet mit seinem Sohn ein Spielestudio

HQ

Der Westküsten-Rapper Snoop Dogg ist einer der beliebtesten Musiker überhaupt. Mit vielen Standbeinen wie Schreiben, Schauspielern und Moderatoren hat er sich in den letzten Jahren auch in die Spielebranche gewagt. Er streamt kontinuierlich auf Twitch mit einem hitzigen Temperament, er erscheint in Call of Duty, und Berichten zufolge hat er auch Musik für GTA VI aufgenommen. Jetzt ist es an der Zeit, dass er wirklich ins Spiel kommt.

Together mit seinem Sohn Cordell Broadus gründete der 52-jährige Snoop Death Row Games, benannt nach dem Plattenlabel, das sie letztes Jahr aufgekauft hatten. Es geht jedoch nicht in erster Linie um die traditionelle Spieleentwicklung, sondern das Studio wird sich darauf konzentrieren, Entwickler bei der Entwicklung von Spielen für Fortnite durch Unreal Engine für Fortnite (UEFN), auch Creative 2.0 genannt, zu unterstützen.

Broadus sagte gegenüber Afrotech: "Unsere Vision für Death Row Games ist es, verschiedenen Entwicklern Zugang und Möglichkeiten zu bieten, um sie zu stärken und die Erzählung darüber zu erweitern, was Gaming ist und werden kann. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase, aber mein Team und ich freuen uns darauf, auf dem UEFN-Ökosystem aufzubauen, von dem wir glauben, dass es die nächste Generation von Zuschauern ist."

Broadus fügte hinzu: "Wir hatten das Gefühl, dass wir wirklich Ressourcen in die Entwicklung von Death Row-Spielen stecken und ein Zuhause für verschiedene Entwickler im Gaming-Ökosystem schaffen und Teil der Erzählung sein sollten, der Geschichte, wie das nächste Spiel aussehen sollte. Und ich sage immer wieder: 'Zeigen Sie die Repräsentation der Kultur in diesen Sektoren', anstatt dass wir nur die Talente sind. Wir wollten sicherstellen, dass wir Teil der Entscheidung sind, die getroffen wird, und, was noch wichtiger ist, diese Geschichten von verschiedenen Kreativen erzählen und uns auf Kreative in unterversorgten Gemeinden konzentrieren."