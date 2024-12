Snoop Dogg gehört zu den Top 2% der Xbox-Spieler der Welt

HQ

Snoop Doggs Liebe zu Videospielen ist seit Jahrzehnten eine bekannte Tatsache, und er ist als großer Xbox-Star bekannt. Wie wir neulich berichten, hat Microsoft jetzt seinen Jahresrückblick-Service für Xbox veröffentlicht, mit dem Sie sehen können, welche Spiele und Genres Ihnen am besten gefallen, mit wem Sie am liebsten spielen, wie lange Sie schon spielen und so weiter.

Jetzt hat das auch Snoop Dogg geschafft und es stellt sich heraus, dass er im Laufe der Jahre nicht gerade weniger spielt - ganz im Gegenteil. Er kommt auf 1363 Stunden, das sind knapp vier Stunden pro Tag.

Was spielt Snoop also? Japanische Rollenspiele? Rennen? Die Pflicht ruft? Nein, Snoop liebt anscheinend Sportspiele und insbesondere Fußball. Madden NFL 24 und Madden NFL 25 sind seine meistgespielten Titel, und er gehört zu den besten ein Prozent der Gamer der Welt.

Wie schneidest du im Vergleich zu Snoop Dogg ab? Sie können hier nachsehen und sich frei fühlen, Bildbeweise im Kommentarbereich zu teilen.