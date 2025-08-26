Snoop Dogg "Angst" davor, mit seinen Enkelkindern ins Kino zu gehen, nachdem er ein gleichgeschlechtliches Paar im Disney-Film gesehen hat

Die Kommentare der Rap-Legende Snoop Dogg über eine Erfahrung, die er mit seinen Enkelkindern im Kino hatte, sind viral gegangen. Konkret bezieht sich Snoop Dogg darauf, dass er nicht in der Lage war, Fragen zu beantworten, nachdem seine jungen Verwandten ein gleichgeschlechtliches Paar in einem Disney-Pixar-Film gesehen hatten.

"Sie stellen es überall hin." sagte Snoop im Podcast It's Giving. "Sie sagen: 'Sie hat ein Baby bekommen - mit einer anderen Frau.' Nun, mein Enkel sagt in der Mitte des Films: 'Papa Snoop? Wie sie ein Baby mit einer Frau bekommt? Sie ist eine Frau!« "

"Ich habe Angst, ins Kino zu gehen. Ihr werft mich alle mitten in die Scheiße, auf die ich keine Antwort habe... Es hat mich in eine Schleife geworfen. Ich frage mich: 'Welcher Teil des Films war das?' Das sind Kinder. Das müssen wir in diesem Alter zeigen? Sie werden Fragen stellen. Ich habe keine Antwort."

Snoop bezog sich auf Lightyear, ein Pixar Toy Story-Spin-off, in dem es eine gleichgeschlechtliche Beziehung zwischen zwei Frauen gibt. Es scheint, dass Disney trotz früherer Bemühungen, integrativere Inhalte einzubauen, seine "woke" Elemente in seinen Filmen und TV-Serien zurückschraubt, da Hollywood als Ganzes weniger an der Darstellung von Minderheitencharakteren nach dem Aufstieg eines bestimmten Präsidenten interessiert zu sein scheint.

Werbung: