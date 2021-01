SNK veröffentlicht King of Fighters XIV als Ultimate Edition erneut auf PS4

You're watching Werben

Heute hätte ein großer Tag für SNK werden sollen, doch irgendetwas hat die Zeitpläne des Entwicklerstudios durcheinandergebracht. Statt der Welt King of Fighters XV vorzuführen, haben die Japaner eine Ultimate Edition von King of Fighters XIV zusammengestellt und in Europa auch direkt veröffentlicht. Zum Preis von 40 Euro bekommt ihr ab sofort das Hauptspiel aus dem Jahr 2016 "mit allen DLCs" auf der Playstation 4. Das Paket wurde mit insgesamt acht DLC-Kämpfern und einigen kostenpflichtigen Kostümen erweitert, damit der doppelte Verkaufspreis gerechtfertigt ist.