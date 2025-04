SNK veranstaltet in diesem Jahr eine Mega-Weltmeisterschaft im Wert von 2,5 Millionen US-Dollar Fatal Fury: City of the Wolves

HQ

Anfang dieser Woche konnten wir euch alles über unsere Gedanken zu Fatal Fury: City of the Wolves erzählen, einem brandneuen Kampfspiel in einer Serie, die schon lange kein frisches Blut mehr bekommen hat. Es ist klar, dass SNK sehr mutige und große Pläne für die Zukunft dieses Titels hat, denn das Unternehmen hat jetzt ein riesiges Turnier angekündigt, das später in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten stattfinden wird.

Obwohl das Spiel gerade erst erscheint, wird Fatal Fury: City of the Wolves später im Jahr ein World Championship erhalten. Es wird Teil des SNK World Championship 2025 sein, aber das Spiel allein wird seinen Besuchern einen Mega-Preispool von 2,5 Millionen US-Dollar bieten, um den sie kämpfen können, wobei der Gewinner mit 1,5 Millionen US-Dollar des Gesamtergebnisses nach Hause geht.

Es wurden noch keine weiteren Informationen über die Veranstaltung bekannt gegeben, aber SNK hat gesagt, dass "weitere Informationen über die Preise, die Qualifikationspläne und so weiter bald veröffentlicht werden".