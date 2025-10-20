SNK scheint etwas zu implizieren, das mit der Kunst des Kampfes zu tun hat

HQ

Anfang dieses Jahres feierte die Fatal Fury -Serie nach 25 langen Jahren mit dem Start von Fatal Fury: City of the Wolves ein Comeback. Obwohl wir und viele andere dem Spiel ordentliche Bewertungen gaben, entsprach es eindeutig nicht den Erwartungen der Community, und kurz nach einem sehr schleppenden Start trat der CEO des Unternehmens zurück.

Jetzt scheint das Unternehmen ein weiteres lang erwartetes Comeback in Arbeit zu haben, denn sie zeigen eine Tengu-Maske in den sozialen Medien und schreiben, dass die Fans wissen werden, was sie bedeuten. Dies könnte möglicherweise eines von vier Dingen bedeuten: dass Dead or Alive Boss Tengu als Gastcharakter zu dem oben genannten City of the Wolves kommt, dass SNK Legende Mr. Karate zu City of the Wolves kommt, es kommt ein Art of Fighting Anime... oder dass wir bald das neue Art of Fighting sehen werden, das letztes Jahr bestätigt wurde.

Letzteres ist das, was sich die meisten Menschen erhoffen, und die Maske sieht unbestreitbar so aus, als gehöre sie dem Boss Art of Fighting Mr. Karate (der in den 90er Jahren für eine historische Wendung sorgte). Das letzte Spiel war Art of Fighting 3: The Path of the Warrior aus dem Jahr 1996, was bedeutet, dass die Serie nächstes Jahr 30 Jahre alt wird, und das mit einem neuen Titel zu feiern, wäre natürlich passend.

Hoffentlich werden wir bald mehr erfahren. Damit ein neues Art of Fighting erfolgreicher ist als City of the Wolves, muss es wahrscheinlich mehr mit den Wünschen der Community übereinstimmen. Letzterer erhielt viel Kritik dafür, dass er Gastkämpfer aus der realen Welt einbezog, darunter den umstrittenen Fußballspieler Cristiano Ronaldo (möglicherweise ein Ergebnis davon, dass SNK im Besitz der Saudi Mohammed Bin Salman Foundation ist).

Was glaubst du, was SNK mit diesem Beitrag sagen will? Ist es eine unserer drei Theorien, oder hat es etwas mit dem Zeichen Art of Fighting Robert zu tun, eine Anspielung auf Blue-Eyed Samurai oder etwas ganz anderes?