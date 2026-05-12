SNK investiert in und subventioniert ein neues Studio, das von Tekken Veteran Katsuhiro Harada gegründet wurde

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Kürzlich wurde bestätigt, dass Katsuhiro Harada, bekannt als eine der lautstärksten und erfahrensten Persönlichkeiten bei Bandai Namco und jahrzehntelang für die Tekken-Serie verantwortlich, das japanische Unternehmen verlassen wird. Damals wurden keine Informationen über Haradas Zukunft gegeben, aber jetzt wissen wir, dass er seine Talente woanders hinaustragen wird, da er versucht, seinen eigenen Entwickler zu gründen.

Dieses Studio soll als VS Studio SNK bekannt sein, wobei die letzten drei Buchstaben damit verbunden sind, dass SNK offiziell in das Unternehmen investiert hat und es in das größere Portfolio des Unternehmens subventionieren möchte.

Uns wurde mitgeteilt, dass das Studio seinen Hauptsitz in Tokio haben wird und dass das Ziel von VS Studio SNK darin besteht, "bei der Entwicklung von Spielesoftware zusammenzuarbeiten, um ihre Entwicklungsfähigkeiten weiter zu stärken."

Da diese Ankündigung noch sehr frisch ist, gab es keine offiziellen Neuigkeiten darüber, welche Arten von Spielen VS Studio SNK entwickeln wird, aber Harada hat in einer Pressemitteilung eine Stellungnahme abgegeben, die Folgendes erklärt.

"Wir freuen uns, den Start unseres neuen Spieleentwicklungsstudios "VS Studio" bekannt zu geben. Die Philosophie von VS Studio lautet: "Jenseits der Tradition, bis zur Perfektion gefertigt."

"Wir werden Technologie, Sensibilität und Weltklasse-Expertise verbinden, um das Ultimative zu verfolgen.

Aus einer freien, offenen und großzügigen Umgebung werden wir neue Ideen generieren und unvergessliche Spiele kreieren. Wir haben dieses Studio gegründet, um diese Vision zum Leben zu erwecken.

Das "VS" in VS Studio hat verschiedene Bedeutungen. Es repräsentiert unsere Wurzeln in "Videospiel-Soft (VS Development Division)", dem Geist von "Versus", der Tradition herausfordert, und vielen anderen Bedeutungen, die Innovation und Herausforderung symbolisieren, wie "Visionary Standard", "Volition Shift" und "Vanguard Spirit".

"Da ich viele Jahre in der Spieleentwicklung tätig bin, habe ich ständig darüber nachgedacht, wie ich meine Zeit als Entwickler verbringen möchte und welche Art von Umgebung es Entwicklern ermöglicht, ihr Bestes zu geben. VS Studio ist eine Antwort auf diese Frage.

"Indem wir Technologie und Wissen zusammenbringen und mit leidenschaftlichen Kollegen zusammenarbeiten, streben wir an, den Nutzern weltweit die besten Spielerlebnisse zu bieten. VS Studio strebt danach, ein Studio zu sein, das solche Herausforderungen weiterhin annimmt, und wir suchen neue Teammitglieder, die unsere Vision teilen.

"Bitte freut euch auf die Zukunft von VS Studio."

Da diese Nachricht nun bekannt ist, wird es hoffentlich nicht mehr lange dauern, bis wir erfahren, was VS Studio SNK in der Pipeline hat. Mit SNK und Harada ist es vernünftig, dass das Kampfspiel-Genre irgendwann etwas überfüllter werden wird.