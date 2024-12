SNK gründet KOF Studio

HQ

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Veröffentlichung des ersten The King of Fighters hat die SNK Corporationdas KOF Studio gegründet, das sowohl The King of Fighters als auch die anderen klassischen Kampfspiele von SNK sicher in die Zukunft führen wird.

"KOF Studio wird mit Stolz das geschichtsträchtige Erbe unserer legendären Kampfspiel-IPs weiterführen und gleichzeitig ihre Entwicklung weit in die Zukunft vorantreiben", so die SNK Corporation.

SNK hat sich einen Namen mit klassischen Kampfspielen und Action-Rollenspielen gemacht, darunter Fatal Fury, Samurai Shodown und The King of Fighters, das erstmals 1994 erschien. Derzeit entwickelt SNK Fatal Fury: City of the Wolves sowie ein neues Samurai Shodown Action-Rollenspiel.