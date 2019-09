SNK bringt Terry Bogard aus Fatal Fury zu Smash Bros. Ultimate

Anfang dieses Monats gab es Gerüchte über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen SNK und Nintendo, dabei ging es um den nächsten DLC-Charakter in Super Smash Bros. Ultimate. Heute Nacht haben wir auf der Nintendo Direct erfahren, dass diese Meldungen der Wahrheit entsprachen - Terry Bogard aus Fatal Fury wird im November im Nintendo-Brawler mitkämpfen. Neo-Geo-Fans bekommen einen nostalgischen Trailer mit vielen Anspielungen an die alten Tage, Chefentwickler Masahiro Sakurai hatte aber noch mehr zu zeigen.

Er enthüllte in der Präsentation, dass Banjo und Kazooie ab sofort im Spiel enthalten sind, bislang war lediglich das grobe Sommer-Zeitfenster bekannt. In einem ausführlichen Video demonstriert der Director, wie sich das Duo in Super Smash Bros. Ultimate steuert und auf was ihr alles achten könnt. Außerdem bestätigte Nintendo, dass es weitere DLC-Kämpfer geben wird. Wir haben dazu allerdings keine Angaben erhalten, also weder Datum noch Umfang... Die neuen Charaktere werden allerdings wohl in einem zusätzlichen Charakterpass erhältlich sein.

