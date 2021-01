SNK bringt King of Fighters 2002 Unlimited Match "bald" zur PS4 zurück

Kampfspielfans der SNK-Spielereihe King of Fighters haben derzeit allen Grund zur Freude. Das Entwicklerstudio aus Japan hat einen ersten Trailer für das neueste Kapitel des 2D-Beat'm-Ups präsentiert, King of Fighters XIV aus dem Jahr 2016 wurde als Gesamtausgabe neu veröffentlicht und bald soll einer der besten Teile der Reihe zurückkehren.

Das Remaster King of Fighters 2002 Unlimited Match wird in Kürze auf der PS4 erscheinen. Genau wie in der Steam-Version dürft ihr euch auf einige Änderungen einstellen, da SNK im Vergleich zum Hauptspiel aus dem Jahr 2002 einige neue Mechaniken und Systeme integriert oder zumindest angepasst hat. Sound und Optik wurden neu arrangiert, die Fertigkeiten und Combos der insgesamt 66 Kämpfer teilweise überarbeitet und es gab Updates an der Spielbalance.

Im Challenge-Mode sich Einzelspieler an 50 Herausforderungen wagen oder ihr Können im Endless-Mode unter Beweis stellen. Beim Online-Modus von King of Fighters 2002 Unlimited Match setzt SNK nun ebenfalls auf die "Rollback-Netcode"-Technologie von Code Mystics, die klassischen Input-Lag vorbeugt (eine genauere Erklärung bekommt ihr hier auf dieser Webseite). Auf diese Weise dürften Ranglisten- und Freundschafts-Matches für alle Beteiligten fairer ausfallen.

Wann genau der Titel erscheint, wurde leider nicht kommuniziert. SNK weist die Spieler lediglich darauf hin, dass wir das Game ja solange nutzen können, bis King of Fighters XV irgendwann in 2021 erscheint. Auch zum Kostenpunkt hat sich das Studio nicht geäußert, doch auf dem PC kostet Unlimited Match 15 Euro.