Sniper Ghost Warrior Contracts schießt zum Start nur solo

Mit Sniper Ghost Warrior Contracts wird uns CI Games noch in dieser Woche ein Spiel präsentieren, in dem wir auf einem großzügig abgesteckten Areal Ziele ausmachen und anschließend aus großer Entfernung eliminieren sollen. In diesen relativ offenen Bereichen können wir jedoch auch auf Feinde treffen, die unsere Planung ruinieren und unser Ziel vor uns ausschalten. Das Prinzip hört sich ziemlich unterhaltsam an, nur wird es das Feature zum Start der nächsten Scharfschützen-Sause nicht geben. In einer Nachricht auf Twitter bestätigt das Studio, dass der Multiplayer erst später nachgereicht wird:

"SGWContracts ist in erster Linie ein Einzelspielerspiel. Das war schon immer der Fokus. Es ist ein großartiger, taktischer Einzelspieler-[Firsp-Person-Shooter]. Wir sind der Meinung, dass Contracts genau das tun wird", schreibt das Studio auf ihren sozialen Medien. "[Trotzdem] haben wir Multiplayer versprochen und werden ihn auch liefern. Wir entschuldigen uns, dass es nicht zum Start verfügbar sein wird, können aber bestätigen, dass es im Dezember 2019 mit einem Patch zum Spiel hinzugefügt wird. Ohne zusätzliche Kosten."