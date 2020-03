Sniper Ghost Warrior Contracts 2 befindet sich offiziell in Entwicklung

Letztes Jahr veröffentlichte CI Games ein weiteres Spiel der Reihe Sniper: Ghsot Warrior, das die offene Welt zugunsten von kleineren Arealen entfernte und insgesamt eine linearere Spielstruktur aufwies. Außerdem gab es einen cleveren PvP-Multiplayer, der dem Spiel zu positiven Kritiken verhalf. Nun wurde beschlossen, mit einer Fortsetzung auf dieser Grundlage aufzubauen. In einem Interview mit dem polnischen Magazin Strefainwestorow sagte CI-Games-Präsident Marek Tyminski kürzlich, dass Sniper Ghost Warrior Contracts 2 für Konsolen und PC erarbeitet werde:

"Die Arbeit an Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ist in vollem Gange. Es ist zu früh, um das Veröffentlichungsdatum einzugrenzen, aber ich schließe nicht aus, dass es dieses Jahr stattfinden könnte. Das Team, das die Serie erstellt, besteht aus erfahrenen Leuten. Daher ist die Arbeit am nächsten Teil viel vorhersehbarer. Es ist einfacher, regelmäßig zu planen und zu reagieren, wenn etwas nicht nach Plan verläuft." Später erwähnte Tyminski ein "großes, neues Feature", sprach das aber leider nicht an. Was sahen eure Eindrücke zu Contracts aus?