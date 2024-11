Sniper Elite wird wahrscheinlich immer eine WWII-Serie bleiben

HQ

Es gibt viele Spiele-Franchises, die auf dem Zweiten Weltkrieg basieren, der sich schließlich auf andere Kriege ausgeweitet hat, sowohl moderne als auch fiktionale. Die Sniper Elite-Reihe ist jedoch bisher zwischen den Jahren 1939 und 1945 angesiedelt geblieben - und das scheint auch so zu bleiben.

In einem Interview mit VideoGamer erklärt Lead Level Designer Beck Shaw, dass Rebellion wahrscheinlich an der Ära des Zweiten Weltkriegs festhalten wird, und sagtSniper Elite: Resistance, dass das Konzept in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich funktionieren würde:

"Sniper Elite wird, zumindest in absehbarer Zukunft, immer noch im Zweiten Weltkrieg verankert sein. Ich denke, das ist eine wirklich gute Herausforderung für uns. Der Zweite Weltkrieg war wahrscheinlich das letzte Mal, dass es ein Mann und seine Waffe gegen die Nazis gab. Offensichtlich gab es wahrscheinlich Leute, die hinter den feindlichen Linien feststeckten, aber man hat nicht all diese Drohnen, die herumfliegen, man hat keine Wärmebildsensoren und all die Satellitendaten, die moderne Soldaten haben könnten."

Shaw fügt hinzu, dass es noch viel zu erforschen gibt im schlimmsten Krieg der Weltgeschichte, obwohl er nicht sagen wird, dass sie nie etwas anderes tun werden:

"Ich werde nicht sagen, dass wir diese in Zukunft nicht erkunden werden, aber ja, ich denke, wir sind froh, dass wir uns gerade im Zweiten Weltkrieg befinden, und es gibt viele Orte, an denen wir noch nicht waren."

Sniper Elite: Resistance wird am 30. Januar für PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht und ist praktischerweise im Game Pass enthalten. Wie Sie wahrscheinlich schon erraten haben, spielt es während des Zweiten Weltkriegs.