Auch wenn VR noch nicht zur neuen Normalität für Spiele geworden ist, hat sich die Technologie seit ihrem Aufkommen sicherlich verbessert, und auch wenn sie noch nicht mit den besten Erlebnissen konkurrieren kann, die traditionelles Spielen bieten kann, gibt es etwas, das sie unter den richtigen Umständen besser machen kann, und das ist die Immersion.

Sniper Elite VR: Winter Warrior ist ein großartiges Beispiel dafür. Sobald du das Headset aufsetzt, wirst du in die Zeit des Zweiten Weltkriegs zurückversetzt, in den bitteren Winter von 1944 ins Jahr 45, während du als Partisan versuchst, dein Heimatland Italien von der Nazi-Besatzung zu befreien, eine Zeitlupeneinstellung nach der anderen.

Die Umgebungen - auch wenn sie nicht großartig aussehen - helfen dir, dich in diese Umgebung einzubetten, aber was dir wirklich das Gefühl gibt, ein Elite-Scharfschütze zu sein, ist das Feuergefecht. Du kannst die Einstellungen nach Belieben anpassen, um das Schießen so schwierig oder so einfach wie möglich zu machen, aber wenn du ein langjähriger Fan dieser Serie bist oder einfach nur die Kriegsgeschichte liebst, wirst du es lieben, den Verschluss für jeden klingelnden Schuss deines Gewehrs zurückzuziehen oder verzweifelt nach einem neuen Munitionsmagazin für deine Pistole zu greifen, wenn du von einem unsichtbaren Feind angegriffen wirst.

Es ist erwähnenswert, dass das Gunplay in Sniper Elite VR: Winter Warrior nicht besonders einfach zu verstehen ist. Selbst bei den einfachsten Einstellungen musst du dich immer noch daran gewöhnen, dass Kugeln fallen, und wahrscheinlich wirst du die Fokus-Mechanik verwenden wollen, um bei jedem Schuss genau zu zielen. Aber wenn Sie auf der Suche nach einem anspruchsvolleren VR-Shooter sind, haben Sie vielleicht ins Schwarze getroffen. Es kann manchmal frustrierend sein, vor allem, weil sich die Zielfernrohre der Gewehre als etwas pingelig erweisen, aber wenn Sie auf der Suche nach einem Gefühl von Realismus und Immersion sind, sind Sie hier genau richtig.

Wie bereits erwähnt, schlüpfst du in die Rolle des Partisanen, eines italienischen Widerstandssoldaten, dessen Aufgabe es ist, Informationen über Nazi-Superwaffen zu sammeln und diese zu zerstören. In der Kampagne drehen sich viele der Missionen um einen heimlicheren Ansatz, bei dem man eigentlich nicht viel Scharfschützen betreibt und stattdessen nur mit der Pistole auf den Hinterkopf schlägt. Das kann manchmal etwas fragwürdig sein, da ich mir nie wirklich sicher war, wie nah ich kommen musste, um einen guten Schlag zu bekommen, was dazu führte, dass ich dem Hintern der Gegner etwas zu nahe kam. Eigentlich keine lustige Zeit für beide Parteien.

Diese Stealth-Abschnitte werden oft von dem einen oder anderen Abschnitt unterbrochen, in dem das Spiel dir sagt, dass es Zeit ist, mit dem Scharfschützen zu beginnen. Natürlich kannst du dich laut und stolz in jede Mission stürzen, aber du wirst innerhalb weniger Treffer zerfetzt, also ist es ziemlich klar, dass Schleichen die beste Wahl ist. Die meisten Missionen haben auch eine ziemlich lineare Struktur, und obwohl du offene Gebiete bekommst, gibt es nicht viel zu tun, außer einen verlorenen Brief oder Schal aufzuheben. Aber wenn die Action an Fahrt aufnimmt und eine Scharfschützenserie in Gang kommt, ist es leicht, sich im Nervenkitzel des Ganzen zu verlieren. Es macht eine Menge Spaß, es mit einem Panzer aufzunehmen, nachdem man sich die Mühe gemacht hat, Minen auf der Straße zu platzieren, vor allem, wenn man dem entgegenkommenden Feuer der bestialischen Maschine ausweichen muss, während man nach den Raketenwerfern sucht, die man braucht, um sie ein für alle Mal auszuschalten.

Sobald du mit der Kampagne fertig bist, gibt es noch ein paar andere Spielmodi, die du ausprobieren kannst. In Sniper Hunt trittst du gegen KI-Scharfschützen an, die dich aus der Ferne ausschalten können, es sei denn, du bist klug, wo du in Deckung gehst und wann du dich entscheidest, sie zu verlassen. "Letztes Gefecht" war ein persönlicher Favorit, bei dem man einfach Welle um Welle von Gegnern abschießt, bis man schließlich zu Fall gebracht wird. Wenn man bedenkt, dass einige VR-Spiele nicht so viele Stunden bieten, ist es schön, etwas zu sehen, das dich auch dann noch zurückkommen lässt, wenn du die Hauptgeschichte geschafft hast.

Der größte Kritikpunkt, den ich Sniper Elite VR: Winter Warrior werfen kann, ist, dass es sich nicht immer lustig anfühlt. Aufgrund manueller Speicherpunkte gibt es Zeiten, in denen du etwa 20 Minuten spielen kannst und dieser Fortschritt dann durch Sterben zunichte gemacht wird. Das hört sich nicht nach viel an, aber wenn man bedenkt, dass man in VR nicht stundenlang spielen möchte, kann es ziemlich entmutigend sein, auf diese Weise zu verlieren. Darüber hinaus kann sich das immersive Schießen manchmal ein wenig frustrierend anfühlen. Wenn Sie wie ich Schwierigkeiten haben, Ihre Hände gerade zu halten, werden Sie oft feststellen, dass Ihre Schüsse nur in den Wind treffen, und die Zielfernrohre in den Scharfschützen können sehr schwer zu bedienen sein. Auch dies wird diejenigen nicht abschrecken, die auf der Suche nach der straffen Schießmechanik sind, die die Sniper Elite-Serie schon immer geboten hat, aber diejenigen, die einen unterhaltsamen neuen VR-Shooter wollen, sollten wissen, dass dies einige Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen.

Es ist ziemlich schwer, bei diesem Spiel eine Entscheidung zu treffen. Sniper Elite VR: Winter Warrior mischt eine solide Kampagne mit einigen lustigen Setpieces, die sich wie die aufregende Erfahrung des traditionellen Spiels anfühlen. Doch mit einigen klobigen Steuerelementen und Grafiken, die sich oft besser anfühlen als alles andere, kann es seine größten Höhen nicht vollständig erreichen.