Sniper Elite VR drückt am 8. Juli auf PC und PS4 ab

Ein gutes Jahr nach der Ankündigung hat Rebellion diese Woche bekanntgegeben, dass Sniper Elite VR am 8. Juli 2021 auf PSVR, Steam VR, Oculus Rift und Oculus Quest erscheinen wird. Eine Pressemitteilung verrät uns, dass wir in diesem Kriegsspiel als italienischer Partisan während des Zweiten Weltkriegs 18 schwierige Missionen absolvieren. Die charakteristische Killcam, die Fans lieben oder verabscheuen, ist in der virtuellen Realität natürlich ebenfalls mit an Bord. Neben Scharfschützengewehren dürft ihr viele unterschiedliche Waffen abfeuern, darunter SMGs, Pistolen und Schrotflinten.