Sniper Elite: Resistance wird mit einem Schnellfeuer-Herausforderungsmodus gestartet

In ein paar Wochen können wir damit rechnen, unsere Reise im besetzten Frankreich zu beginnen, da Rebellion 's Sniper Elite: Resistance auf PC und Konsolen erscheinen wird. Mit dem 30. Januar ist ein neuer Trailer eingetroffen, der uns einen Einblick in die Liste der Funktionen gibt, die der Titel bieten wird, und gleichzeitig einen neuen Modus zeigt, der die Fans unterhalten wird.

Bekannt als Propaganda Mode, ist dies eine schnelle und schnellere Aktivität, bei der es darum geht, die Rolle eines Widerstandskämpfers zu übernehmen und dann Herausforderungen gegen die Uhr zu meistern. Der Modus ist an die Kampagne gebunden, indem Herausforderungen durch das Finden von Postern innerhalb der Hauptgeschichte freigeschaltet werden, aber die Herausforderungen selbst werden von Harry Hawkers Quest getrennt sein.

Andernfalls bietet das Spiel eine Kampagne, die alleine oder mit einem Freund gespielt werden kann und die Invasion Mode hat, sodass du dich mit einem feindlichen Spieler auseinandersetzen musst, der dich jagt.

Ein bisschen mehr von diesen Modi könnt ihr im neuen Trailer sehen, vor der Veröffentlichung des Spiels später in diesem Monat und sogar am Game Pass am ersten Tag.