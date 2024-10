Sniper Elite: Resistance wird im Januar veröffentlicht

HQ

Entwickler Rebellion hat das genaue Veröffentlichungsdatum für den kommenden nächsten Teil der Sniper Elite -Franchise bekannt gegeben. In diesem Titel, der als Sniper Elite: Resistance bekannt ist, schlüpfen die Spieler in die Fußstapfen von Special Operations Executive -Agent Harry Hawker, der sich tief in das von den Nazis besetzte Gebiet wagt, um mehr über eine gefährliche neue Wunderwaffe zu erfahren, die den Nazis angeblich helfen soll, den Krieg zu beenden und zu gewinnen.

Die Geschichte von Sniper Elite: Resistance verläuft parallel zu Sniper Elite 5, was bedeutet, dass Harry Hawker, während Karl Fairburne in Frankreich ist, aus der Ferne in der Nähe auch in dem europäischen Land Nazi-Schädel einschlägt.

Mit dieser aufregenden Erzählung im Hinterkopf hat Rebellion nun das genaue Datum enthüllt, das wir in Bezug auf das Debüt von Sniper Elite: Resistance in unseren Kalendern einkreisen können. Der 30. Januar 2025 wird der Tag sein, an dem das Spiel auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series Konsolen und am ersten Tag auch auf Game Pass erscheint.

Außerdem hat Rebellion eine Menge zusätzlicher Informationen über Vorbestellungen und die Deluxe Edition enthüllt. Wie beim ersten Punkt erwähnt, sind jetzt Vorbestellungen möglich, wobei jeder, der das Spiel vorbestellt, Zugang zur Kampagnenmission Target Führer, einem zusätzlichen Waffen-Skin und dem Karabiner 98 Rifle hat. Wenn man sich die Deluxe Edition ansieht, erhalten die Fans hier auch den Klassiker M1911 Pistol, zwei Tage Early Access und die Season Pass, alles zusätzlich zu den regulären Vorbestellerboni der Standard Edition. Gemäß dem Season Pass sind die genauen Details in dem hilfreichen Bild unten zu sehen.

Werden Sie im Januar Sniper Elite: Resistance auschecken?