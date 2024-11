Sniper Elite: Resistance Hands-On Preview: Geduld ist eine Tugend

HQ

Nachdem ich mein Bestes getan habe, um völlig unauffällig zu bleiben, Wachen mit einer Pistole zu knallen und geheime Wege zu meinen Zielen gefunden habe, bin ich natürlich zum Scheitern verurteilt. Es gibt keine Realität, in der ich nicht von einem scharfäugigen Gestapo-Agenten entdeckt werde und gezwungen bin, einen Haufen Leichen vor einem Wohnhaus zurückzulassen, während ich meinen Scharfschützen an einem nahegelegenen Fenster aufstelle und Minen für jeden lege, der die geniale Idee hat, mich zu überholen.

In diesem Sinne ist Sniper Elite: Resistance genau wie die Sniper Elite-Spiele, die Sie zuvor gespielt haben. Viele Nazis zum Erschießen, viele Möglichkeiten, dein Ziel zu erreichen. Nachdem ich 90 Minuten des Spiels bei einer kürzlichen Demo-Session gespielt habe, scheint es bereit zu sein, sich mit dem Rest dieser beliebten Shooter-Serie zu verbinden.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle von Harry Hawker, einem britischen Scharfschützen, den Fans der Serie aus seinen Auftritten als sekundäre Hauptfigur in früheren Titeln kennen. Normalerweise ist Hawker ein Scharfschütze, der sich dem regulären Protagonisten Karl Fairburne anschließt, wenn du jemanden findest, der dir im Koop-Modus hilft. Dies ist jedoch Harrys erster richtiger Ausflug ins Rampenlicht, da er dieses Mal die Hauptfigur ist, da Fairburne auf der Hauptmission von Sniper Elite 5 ist.

Sniper Elite: Resistance läuft parallel zu Sniper Elite 5, was erklärt, warum es nicht die Nummer 6 hat. In diesem Spiel betrittst du als Harry feindliches Territorium und zerlegst die Nazi-Besatzung von innen heraus. Es ist nicht unbedingt eine einzigartige Geschichte, aber es ist das, was Fans der Serie kennen und lieben werden, da sie direkt wieder in die Stealth- und Sniper-Mechaniken eintauchen können, die sich mit jeder Iteration der Sniper Elite-Serie verbessert haben.

Die Mission, die wir spielen durften, war die dritte Mission in der Kampagne des Spiels, und sie erwies sich als ziemlich langwierig, vor allem aufgrund des Mangels an Speicherpunkten in der aktuellen Version (keine Sorge, sie werden zur Veröffentlichung da sein). Du stirbst, egal wo du bist, und du wirst zurück an den Anfang geschickt. Es hat mir geholfen, die Eröffnung des Levels und die verschiedenen Wege, die man nehmen kann, sehr zu schätzen. Du bist zwar kein John Rambo und ein Nahkampf wird mit deiner begrenzten Gesundheit sicher böse enden, aber es gibt viele Optionen, aus denen du wählen kannst, wenn du dich Situationen näherst, und wie ich eingangs erwähnt habe, ist Schleichen zwar der bevorzugte Weg, aber du solltest am besten bereit sein, dich anzupassen, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du willst.

Aber es ist klar, dass Tarnung für jede erfolgreiche Operation in Sniper Elite: Resistance unerlässlich ist, und die Werkzeuge, die dir zur Verfügung stehen, sind perfekt geeignet, um das Feld zu räumen, ohne dass jemand weiß, dass du dort warst. Die Karte ist auch übersät mit nützlichen Pick-ups, wie schallgedämpften Scharfschützengewehren und Bolzenschneidern, um zu verhindern, dass ein Alarm Verstärkung bringt. Die Liebe zum Detail auf der Karte geht über einfache visuelle Hilfen und versteckte Routen hinaus, obwohl du diese auch in Sniper Elite: Resistance reichlich finden wirst.

Auch wenn Sniper Elite: Resistance sich wie ein sehr solides Stealth-Erlebnis anfühlt, trägst du das große Gewehr nicht umsonst auf deinem Rücken mit dir herum. Das Scharfschießen in diesem Spiel ist einfach eine Freude und fühlt sich flüssig an, sobald du den Dreh raus hast. Du kannst nicht von Deckung zu Deckung sprinten und scharf schießen, da du in der Lage sein musst, den Atem anzuhalten, um perfekte Schläge zu treffen. Selbst dann wirst du Schwierigkeiten haben, deine ersten beweglichen Ziele zu treffen. Wenn du jedoch eine großartige Aufnahme machst und die Kamera auf einen Feind schwenkt, kurz bevor sein Brustkorb oder Schädel explodiert, bekommst du sofort ein High, das dich dazu bringt, den höchsten Turm zu finden und weiterzuschießen, bis die Straßen frei sind. Das einzige Problem, das ich in meiner kurzen Zeit mit dem Spiel gefunden habe, war, dass die Deckung manchmal etwas fragwürdig sein kann. Wenn man sich in einer Schräglage befindet oder versucht, durch etwas mit Lücken wie die Balustrade eines Balkons zu fotografieren, ist es für die Kamera schwierig herauszufinden, wohin man zielen möchte, und so musste ich in einigen Fällen aus der Deckung stehen, um eine Aufnahme zu machen. Ansonsten war ich aber fast glücklich, wenn mich ein Feind entdeckte, denn so konnte ich mehr von dem sehen, was diese Serie überhaupt erst so berühmt gemacht hat.

Mit zusätzlichen Werkzeugen wie Minen und Sprengstoff kannst du jedem Nazi das Leben zur Hölle machen, wenn er denkt, dass er dich auch aus nächster Nähe erschießen kann. Das Leveldesign scheint darauf zu basieren, dass du so lange wie möglich im Stealth bleibst, bevor es dir eine Position gibt, die so saftig ist, dass du nicht anders kannst, als von ihr aus zu schießen. Wie bereits erwähnt, sorgen versteckte Pfade und das gesamte Layout für einen enormen Wiederspielwert, so dass es mir nichts ausmacht zu sterben, auch wenn es bedeutete, dass ich wieder am Anfang stand. Das Einzige, was ich wirklich sagen kann, was das Spiel beeinträchtigen könnte, ist, dass es sich nicht so anfühlt, als würde Rebellion hier etwas völlig Neues ausprobieren. Es gibt den Propaganda-Modus, einen neuen Spielmodus, den man durch das Spielen des Basisspiels freischaltet, aber wir haben nichts davon zu sehen bekommen, daher kann ich nicht sagen, wie revolutionär er ist.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass ich nicht glaube, dass Sniper Elite revolutioniert werden muss. Man baut ein so beliebtes Franchise wie Sniper Elite nicht auf, indem man die Formel über Bord wirft, die so gut funktioniert hat. Es ist schön, die kleineren, schrittweisen Veränderungen zu sehen, wie z.B. der frische Harry Hawker, der zum ersten Mal die Hauptbühne betritt. Kombiniert man das mit der Tarnung und den Scharfschützen, die so gut zum Setting und zur Geschichte passen, scheint Rebellion einen weiteren Gewinner zu haben.