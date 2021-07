Rebellion veröffentlichte Ende der Woche ein kostenloses Update für Sniper Elite 4, das die Spielerfahrung auf PS5 und Xbox Series verbessert. Nutzer dieser Konsolen dürfen das Scharfschützen-Spiel aus dem Jahr 2017 nun in 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde abspielen und kürzere Ladezeiten erwarten. Wer das Action-Game bereits gekauft hat, erhält diese Anpassungen ohne etwas dazuzahlen zu müssen - was man heutzutage leider nicht mehr so häufig sieht.