SNES vs. Mega Drive: Die Spiele, die den Konsolenkrieg entschieden haben

In den frühen 90er Jahren tobte der erste wirklich große Konsolenkrieg in der Spielegeschichte, als Mega Drive und Super Nintendo Seite an Seite standen und jeder Konsolenhersteller Monsterklassiker produzierte, während Drittentwickler brillierten. Multiformat-Spiele waren noch nicht so wie heute, und es gab oft große Unterschiede zwischen einer Mega Drive- und einer Super Nintendo-Version desselben Spiels. Tatsächlich mussten sie nicht einmal das gleiche Spiel sein, obwohl sie zur gleichen Zeit veröffentlicht wurden und den gleichen Titel hatten.

Das Mega Drive führte lange, aber das Super Nintendo holte stetig auf und am Ende wurde letzteres zum meistverkauften Format und die meisten würden sagen, dass Nintendo den Krieg letztendlich in 16-Bit gewonnen hat. Bis zum Schluss gab es jedoch Spiele, die dazu beitrugen, die Ära zu definieren, in der es manchmal Mega Drive und Super Nintendo waren, die gewannen. Genug geschwafelt. Hier sind die Titel, die nicht nur Konsolen verkauften, sondern auch dazu beitrugen, den ersten großen Konsolenkrieg zu gewinnen.

Mascot Wars Mario (SNES) gegen Sonic the Hedgehog (Mega Drive)

Maskottchen galten in dieser Ära als unverzichtbar, und Sega hatte mit Leuten wie Alex Kidd und Wonder Bow experimentiert. Aber bei Sonic fügten sich alle Teile zusammen. Sonic the Hedgehog war brillant und Sonic the Hedgehog 2 war ein absolutes Meisterwerk. Mario hingegen hatte eine ziemlich schwache Super Nintendo-Ära. Sicher, Super Mario World schlägt die meisten Dinge, aber das All-Stars-Remake konnte nicht ganz mithalten und Super Mario World 2: Yoshi's Island fühlte sich eher wie ein Spin-off an. Als Sega auch noch mit Sonic the Hedgehog 3 und dem völlig einzigartigen Sonic & Knuckles nachlegte, half es nicht, dass Nintendo Mario Paint und Super Mario Kart hatte.

Gewinner: Sonic the Hedgehog (Mega Drive)

The Action Adventure War The Legend of Zelda: A Link to the Past (SNES) vs Soleil (Mega Drive)

Nintendo hat sich schon früh mit The Legend of Zelda: A Link to the Past vollgepackt und wir können diese Kategorie hier wirklich beenden. Es ist vielleicht das beste Spiel der Zelda-Reihe, und auch wenn Sega sich mit dem kläglich unterschätzten Soleil (und dem ebenso unterschätzten Landstalker) begnügt hat, gibt es keinen Zweifel daran, wer diesen Kampf gewonnen hat.

Gewinner: The Legend of Zelda: A Link to the Past (Super Nintendo)

The Fighting War Street Fighter II (SNES) gegen Mortal Kombat (Mega Drive)

Das Mega Drive wurde mit einem Controller geliefert, der die gleiche Anzahl von Tasten wie das NES (vier) hatte, während das Super Nintendo einen Controller mit acht Tasten hatte. Dies verschaffte Nintendo einen großen Vorteil im Kampf und zwang Sega später, einen neuen Controller mit mehr Tasten herauszubringen. Capcom schlug daraus Kapital, als sie Street Fighter II für den Super Nintendo veröffentlichten und das Kampfgenre auf einen Schlag gigantisch machten. Sega hatte keine wirklich gute Antwort, bis Street Fighter II: Special Champion Edition veröffentlicht wurde (die immer noch nicht besser war als die Super Nintendo), aber das bekannteste und gefeiertste Spiel war Mortal Kombat, das alle seine Fatality-Angriffe und sein Blut behalten durfte, während das meiste davon für den Super Nintendo zensiert wurde. Aber... Wieder eine einfache Kategorie.

Gewinner: Street Fighter II (Super Nintendo)

Der RPG-Krieg Final Fantasy VI (SNES) gegen Phantasy Star IV (Mega Drive)

RPG-Fans strömten in Scharen zu Super Nintendo, wo Enix und Square mit Dragon Quest, Final Fantasy, Chrono Trigger und Secret of Mana beschäftigt waren. Das Beste von allem war jedoch Final Fantasy VI (das nie in Europa veröffentlicht wurde, sondern über Importe und Piratenlösungen gespielt wurde). Sega hatte zwar Phantasy Star IV, eines der stärksten SciFi-Rollenspiele der 16-Bit-Ära, aber das ist leider nicht genug.

Gewinner: Final Fantasy VI (Super Nintendo)

The Arcade Racing War F-Zero (SNES) gegen Road Rash II (Mega Drive)

F-Zero hat uns bei der Premiere des Super Nintendo die Hosen ausgezogen. Es war wirklich eines dieser Spiele, die zeigten, dass wir gerade in eine neue Generation eingetreten waren und daher etwas spielen konnten, das wir noch nie zuvor gesehen hatten, mit spektakulären Mode-7-Effekten. Sega hatte jedoch Road Rash II, das Rennen mit brutaler Motorradgewalt mischte und einen Soundtrack hatte, der die Herzen der 90er höher schlagen ließ. F-Zero gewinnt natürlich, aber nicht mit so großem Vorsprung, wie man vielleicht denkt.

Gewinner: F-Zero (Super Nintendo)

Der Shooter War UN Squadron (SNES) gegen Thunder Force IV (Mega Drive)

Der Super Nintendo wurde von einem langsameren Prozessor geplagt, was dazu führte, dass sehr chaotische Spiele oft unter enormen Verlangsamungen litten. Wir sprechen hier von völliger Ultraschnelligkeit. Shoot 'em ups sind ein chaotisches Genre und trotz großartiger Spiele wie UN Squadron hat Sega diese Kategorie zu einer Wissenschaft gemacht. Von all den guten Spielen, die veröffentlicht wurden, war Thunder Force IV wahrscheinlich das allerbeste, das neben dem brillanten Gameplay auch so gut aussah, dass die Leute ihren Augen kaum trauen konnten.

Gewinner: Thunder Force IV (Mega Drive)

The Sport War International Superstar Soccer (SNES) vs NHL 94 (Mega Drive)

Lange Zeit war Sega in Sportspielen völlig dominant. Der Prozessor der Konsole sorgte für den Fluss, der so wichtig war und die Spiele des Formats einfach besser machte. Darüber hinaus hat Sega selbst viele Spiele hergestellt, während Nintendo nur wenige gemacht hat, so dass sie auch zahlreicher waren. Aber das Beste war NHL 94 für den Mega Drive, und obwohl die Sportszene auf dem Super Nintendo mit Konamis brillantem International Superstar Soccer zu Ende ging, gewann Sega diese Kategorie und verzauberte die Sportfans.

Gewinner: NHL 94 (Mega Drive)

Das lizenzierte Spiel War Batman Returns (SNES) gegen Aladdin (Mega Drive)

Filmlizenzspiele waren damals im Allgemeinen etwas, worüber die Leute schnauben. Aber nicht, wenn es um Superhelden und Disney ging. Im Gegenteil, es gab viele gute Spiele, wobei Sega selbst viele der besten Disney-Titel herstellte. Das beste lizenzierte Spiel für das Super Nintendo ist der von Final Fight inspirierte Blockbuster Batman Returns, während die Mega Drive-Version von Aladdin ein völlig anderes Spiel als das Super Nintendo ist und so gut, dass es bis heute nicht in Vergessenheit geraten ist.

Gewinner: Aladdin (Mega Drive)

The Puzzle War Lemmings (SNES) gegen Dr. Robotnik's Mean Bean Machine (Mega Drive)

In dieser Zeit ging man fast immer davon aus, dass Puzzlespiele tragbar sind und Tetris-Klone beinhalten. Aber... Das muss nicht sein, und mit Lemmings haben wir ein Spiel bekommen, das definitiv auf Konsolen gehört und etwas wirklich Frisches bietet. Dank des Designs des Controllers war die Steuerung gut und der langsame Prozessor half tatsächlich in Drucksituationen. Der Puyo-Klon Dr Robotnik's Mean Bean Machine ist zugegebenermaßen ein sehr gutes Spiel... aber herzlichen Glückwunsch, Nintendo.

Gewinner: Lemmings (Super Nintendo)

The Beat-em-up War Final Fight (SNES) vs Streets of Rage 2 (Mega Drive)

Capcom hat Super Nintendo Großartiges in der Kampfkategorie geliefert. Aber um Final Fight zum Laufen zu bringen, mussten sie Dinge opfern. Der Charakter Guy wurde rausgeschmissen, und Koop war keine Option mehr. Immer noch ein meisterhaftes Spiel, aber alles, was mit Arcade-ähnlichem Zeug zu tun hatte, wurde hauptsächlich von Sega dominiert und Beat 'em ups waren nicht anders. Streets of Rage 2 ist eines der besten Spiele des Genres aller Zeiten und hat alles, was das Super Nintendo hatte, in den Schatten gestellt.

Gewinner: Streets of Rage 2 (Mega Drive)

The 3D War Star Wing (SNES) gegen Virtua Racing (Mega Drive)

Es ist leicht, an Pfannkuchen-Brettspiele zu denken, wenn man über das Leben in 16 Bit spricht, aber Tatsache ist, dass sowohl Nintendo als auch Sega 3D-Chips veröffentlicht haben, die neue Arten von Spielen ermöglichten. Nintendo war durchweg am erfolgreichsten, nicht nur mit den Spielen, sondern auch mit der Vermarktung des Super-FX-Chips, der als eine Art Wunder angesehen wurde. Dank dessen haben wir Star Wing bekommen. Für das Mega Drive hatten wir den Sega Virtua Prozessor (SVP), der aber nur in einem Spiel verwendet wurde, weil er sehr teuer war. Letzteres war ein Biest von einem Chip, aber obwohl es großartig ist, Virtua Racing auf dem Mega Drive zu sehen und von seiner Flüssigkeit beeindruckt zu sein, ist es ein unterlegenes Spiel gegenüber Star Wing, das ebenfalls brandneu und nicht eine Arcade-Umsetzung war.

Gewinner: Star Wing (Super Nintendo)

Grafikkriege Donkey Kong Country (SNES) gegen Vectorman (Mega Drive)

1994 brachten Rare und Nintendo uns alle um den Verstand. Donkey Kong Country sah surrealistisch gut aus und ließ den Mega Drive veraltet wirken. Allerdings, Sega. Ich wollte das nicht akzeptieren und veröffentlichte im folgenden Jahr Vectorman (entwickelt von BlueSky Software). Und es stellte sich heraus, dass es den Mega Drive wieder heiß machte, und es war ein großer Erfolg, aber... Natürlich ist es kein Donkey Kong Country.

Gewinner: Donkey Kong Country (Super Nintendo)

Wildcard Wars Super Metroid (SNES) vs Shinobi III: Die Rückkehr des Ninja-Meisters (Mega Drive)

Was ist diese Kategorie? Nun, es gibt zwei Spiele, bei denen es mir sonst schwer fällt, die aber aufgenommen werden mussten, weil sie so wichtig waren. Super Metroid gilt immer noch als eines von Samus' besten Abenteuern und trug wesentlich zur Begründung des Metroidvania-Konzepts bei, und Shinobi III: Return of the Ninja Master ist genau die Art von knallhartem Actionspiel, in der Sega so gut war. Beide sehen auch noch toll aus. Letzteres ist einer meiner absoluten Favoriten, aber gegen eine Samus in toller Form reicht es leider nicht.

Gewinner: Super Metroid (Super Nintendo)

Das Endergebnis lautete somit 8-5 zugunsten von Super Nintendo, von dem man sagen kann, dass es die Generation gewonnen hat. Sind Sie mit dem Fazit und dem Gewinner der verschiedenen Kategorien einverstanden?