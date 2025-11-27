SNES-Sneaker? Der Designer verbindet Nike Air Max Schuhe mit einem SNES für eine seltsame, aber funktionierende Konsoleneinheit

HQ

Zur 35-jährigen Feier seit dem Start des Super Nintendo Entertainment System (SNES) in Japan hat Nintendo sich mit dem Kreativdesigner Gustavo Bonzanini für ein seltsames und eigenartiges Paar Schuhe zusammengetan, das eine funktionierende und voll funktionsfähige SNES-Konsole integriert.

Als Air SNES bezeichnet, nehmen die Schuhe Nike Air Max Sneaker aus den 90ern und schaffen es, eine funktionierende SNES-Konsole in ihren Rahmen einzubauen, um ein Paar Schuhe zu erzeugen, die auch als funktionierende Videospielkonsole dienen.

Laut Engadget wurde die Idee zum Leben erweckt, indem ein Raspberry Pi Zero W mit der RetroPie Emulator-Software in einem eigenen Setup verwendet wurde, um ein SNES in die Zunge der Nike Air Max Schuhe einzubauen. Der generell kleine Rahmen der Schuhe bedeutet jedoch, dass dies keine besonders effektive Gaming-Plattform ist, da sie nur einen Akku hat, der 30 Minuten hält, selbst wenn sie einen HDMI-Anschluss als Ausgang hat, sowie Display-Anschlüsse für diejenigen, die noch mehr Retro-Flair suchen.

Der Schuh soll mit SNES-Controllern und 8BitDo-Optionen über Mod Kit kompatibel sein, der drahtlos über Bluetooth mit Raspberry Pi funktioniert.

