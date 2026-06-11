Snapchat fügt neue Inhaltsbeschränkungen für junge Menschen hinzu

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Snapchat fügt neue Inhaltskontrollbeschränkungen hinzu. Jetzt können Nutzer zwischen 13 und 15 Jahren Spotlight-Beiträge nur noch mit Personen teilen, denen sie folgen, wie Tech Crunch berichtet.

Snapchat sagte, dass Nutzer unter 16 Jahren ein separates Profil erhalten, um Stories und Spotlight-Beiträge Freunden zu zeigen, denen sie folgen. Die Inhalte dieser Nutzer zeigen keine Kennzahlen (wie Favoritenzählen), die Druck auf Engagement erhöhen.

Nutzer im Alter von 16 bis 18 Jahren können weiterhin Spotlight-Beiträge öffentlich teilen, aber ihre Beiträge sind auf Freunde, Follower und Nutzer beschränkt, mit denen sie gemeinsame Freunde teilen.

Als zusätzlicher Bonus können Eltern über das Family Center sehen, wie viel Zeit ihre Kinder auf Teilen der Plattform wie Stories und Spotlight verbracht haben.

Das Unternehmen verhindert derzeit, dass Fremde Freundschaftsanfragen oder Nachrichten an Jugendliche senden. Die App zeigt jugendlichen Nutzern eine Warnmeldung an, wenn sie einen Chat mit einem Fremden beginnen, und schränkt außerdem die Art der Inhalte ein, die Jugendliche auf der Plattform sehen dürfen.