Snap entlässt etwa 1.000 Leute und ersetzt sie durch KI

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Snap entlässt etwa 16 Prozent seiner weltweiten Belegschaft. Dies ist eine Kostensenkungsmaßnahme, und das Ziel ist eine verbesserte Rentabilität mit Hilfe von KI. Entlassungen betreffen etwa 1.000 Vollzeitmitarbeiter, und weitere 300 offene Stellen werden laut The Verge ebenfalls geschlossen.

Snap-CEO Evan Spiegel schickte ein Memo an die Mitarbeiter, in dem er diese Änderungen feststellte, die "notwendig sind, um das langfristige Potenzial von Snap zu realisieren". Und wie erwartet ist KI die Antwort auf eine verbesserte Rentabilität. Diese neuen Änderungen sollen Snap bis zur zweiten Hälfte des Jahres 2026 500 Millionen Dollar sparen.

Viele andere Technologieunternehmen haben in diesem Jahr erhebliche Entlassungen angekündigt, darunter Meta, Amazon, Oracle, GoPro und Jack Dorsey's Block.