Snap and Grab ist ein stylisches Diebe-Puzzle-Abenteuer

Obwohl Raub und Diebstahl allseits verpönt sind, neigen wir dazu, Gauner in vielen fiktiven Werken zu verherrlichen. Eine der Weltpremieren beim Day of the Devs Showcase baut darauf auf, denn in der Snap and Grab von Entwickler No Goblin geht es darum, den ultimativen Raubüberfall zu planen.

In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle einer stilvollen Fotografin, die zu vielen luxuriösen Orten und Veranstaltungen reist und mit ihrer Kamera Bilder von Schlüsselelementen macht, die es wert sind, an deine Crew weitergegeben zu werden, um sicherzustellen, dass ihr Raubüberfall reibungslos und ohne Überraschungen abläuft. Dazu könnte gehören, die teuren Artikel ins Rampenlicht zu rücken, die es wert sind, ergattert zu werden, aber auch einige der Fallstricke, die es zu vermeiden gilt, wie z. B. Sicherheitskräfte, oder einige der Tricks, die angewendet werden können, um neugierige Blicke abzulenken. Unnötig zu erwähnen, dass es in diesem Puzzle-Abenteuer ein paar verschiedene Möglichkeiten zu geben scheint, wie du deine Arbeit erledigen kannst.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Snap and Grab, aber wenn dieses einzigartige Konzept Ihnen gefällt, können Sie sich unten eine Reihe von Bildern des Spiels ansehen.