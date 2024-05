Snake Eyes bekommt sein eigenes AAA-Abenteuer von Batman: Arkhams kreativem Kopf

Erwähnen Sie G.I. Joe und jeder, der in den 80er Jahren ein Kind war, wird wahrscheinlich anfangen, zusammenhanglos über Storm Shadow und Snake Eyes zu schwafeln. Dies waren die beiden Ninjas der Serie, von denen die Jungs dieser Ära träumten, wenn sie erwachsen waren.

Daher macht es extrem viel Spaß zu berichten, dass Snake Eyes bald ein großes Comeback feiern wird. Hasbro arbeitet an einem Spiel mit ihm als Protagonist, und in einem GamesIndustry.biz-Interview mit Hasbro-Gigant Dan Ayoub erfahren wir mehr über das Projekt.

Unter anderem wird enthüllt, dass Ames Kirshen der Game Director des Spiels ist. Dies ist vielleicht kein Name, den Sie sofort erkennen, aber Tatsache ist, dass er ausführender Produzent bei Batman: Arkham City war und auch Schlüsselpositionen bei Lego Batman 2: DC Super Heroes, Injustice: Gods Among Us und Batman: The Telltale Series innehatte - man kann also mit Sicherheit sagen, dass er DC und Batman kennt. Auoub sagt auch:

"Es wird hoffentlich ein Schuss in den Arm für das G.I. Joe-Franchise sein und wir können einige neue Dinge tun und es in Videospielen auf andere Weise ausdrücken, als wir es traditionell getan haben."

Das Studio, das dieses große Spiel entwickelt, ist in North Carolina ansässig Atomic Arcade und anscheinend wird es sowohl düsterer als auch gewalttätiger sein, da Auoub auch hinzufügt, dass dies "nicht der GI Joe deines Vaters" ist.

Kurz gesagt, es klingt für viele von uns nach einem Traumprojekt, und Sie können uns vertrauen, dass wir dies mit größtem Interesse verfolgen werden.

Was sind Ihre eigenen Erinnerungen an G.I. Joe (in Europa oft Action Force genannt) und Snake Eyes ?