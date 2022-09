Smurfs Kart startet im November und wir haben einen neuen Trailer

Microids konzentriert sich derzeit auf Videospiele, die auf belgischen und französischen Comics wie Asterix, Tim und Struppi basieren, mit mehreren Titeln aus jedem Franchise. Eines der Spiele, die wir von Smurfs erwarten können, ist Smurfs Kart.

Der Name sagt so ziemlich alles, was es zu wissen gibt, nämlich einen von Mario Kart inspirierten Titel mit Karts, Split-Screen-Rennen, zu verwendenden Gegenständen und 12 schrulligen Strecken. Sie erhalten auch 12 Schlumpffahrer zur Auswahl, jeder hat spezielle Funktionen.

Jetzt haben wir auch ein Veröffentlichungsdatum, das ist der 15. November dieses Jahres, und bisher ist Switch das einzige bestätigte Format. Schaut euch unten einen brandneuen Trailer und einige Screenshots an.