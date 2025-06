Smoke: Staffel 1

Ich muss Apple TV+ dafür danken, dass sie ständig versuchen, ihren Abonnenten einzigartige und frische Geschichten zu bieten, die auf Geschichten aus aller Welt basieren. Aber manchmal bin ich von ihnen nicht ganz überzeugt. Das ist das Lager, in dem ich mich mit Smoke befinde, dem neuesten Krimidrama, das einem Brandermittler und einem Polizisten folgt, die sich zusammentun, um zwei Serienbrandstifter zu jagen, die in einem örtlichen Wahlkreis Chaos anrichten.

Auf dem Papier ist Smoke eine ziemlich fehlerfreie, wenn auch sichere Prämisse für die Handlung. Es ist ein sehr traditionelles Krimidrama, in dem wir einer Geschichte folgen, die immer komplizierter wird, da Hinweise und Details den Fokus verschieben und es umso schwieriger macht, den klaren Täter zu finden. Das Problem ist, dass Smoke seine eigene Wolke von Smoke - wenn man so will - sehr früh zerstreut und die Geschichte stattdessen zu einer Katz-und-Maus-Verfolgungsjagd werden lässt, bei der wir sehen, wie und wann die Ermittler diejenigen einholen werden, die die Brände überhaupt erst gelegt haben. Das mysteriöse Element, das oft mit dieser Art von Projekten verbunden ist, wird früh zerschlagen, und was übrig bleibt, ist eine Geschichte, die sich anfühlt, als würde ihr auf dem Weg etwas fehlen, etwas, das schließlich auftaucht, aber genau in der allerletzten Sekunde, wenn es bereits viel zu spät ist. Ich bin besonders obskur, um zu verhindern, dass ich mich in Spoiler-Territorium begebe, aber nach nur ein paar Episoden werdet ihr verstehen, was ich damit meine, dass diese Serie die Überraschung ein bisschen zu früh verdirbt.

Es ist erwähnenswert, dass es nicht annähernd eine schlechte Handlung oder Storystruktur ist, es fehlt nur ein wenig an Finesse und Sorgfalt und hätte vielleicht ein paar mehr Wendungen vertragen können, bevor es den Vorhang für den Schockmoment lüftet, der zumindest diese Staffel wirklich definiert. Zugegeben, es gibt zwei Geschichten, die sich in Smoke überschneiden, und es ist nur eine, die von dieser wichtigen Entscheidung betroffen ist (es ist jedoch die größere Geschichte...). Der andere sticht heraus und ist mit Abstand der beste Teil dieser Show.

Ich spreche hier über den Fall der sekundären Brandstiftung, der sich um Freddy Fasano von Ntare Guma Mbaho Mwine dreht. Jetzt springt Smoke wieder vor die Waffe und verrät ziemlich, dass Freddy in der ersten Minute ein Serienbrandstifter ist, aber das ist diesmal in Ordnung, denn diese Geschichte konzentriert sich auf seine Motivation und warum er stattdessen tut, was er tut. Es ist ein faszinierender Trip in die Psyche eines beschädigten und emotional kompromittierten Mannes, und Mwines Darstellung ist das absolute LichtLicht von Smoke. Er liefert eine unangenehme, rohe, widersprüchliche und schwer zu verarbeitende Darstellung ab, die einen gleichzeitig Angst und Mitleid mit Freddy hervorrufen lässt. Es ist eine brillante Leistung, die den Rest der Besetzung in den Schatten stellt, einschließlich der Hauptdarsteller Taron Egerton als Brandermittler Dave Gudson und Jurnee Smollett als Polizeidetektivin Michelle Calderone.

Dieses Duo ist nicht schlecht in dem, was sie erreichen wollten, aber sie beherrschen eine Szene nie auf die gleiche Weise wie andere Nebendarsteller. Vor allem Egerton bietet eine ungewöhnliche und ungleichmäßige Darbietung, in der er einen wellenförmigen und obskuren Akzent mit einer Persönlichkeit kombiniert, die schwer zu fassen ist. Dave Gudson als Charakter fühlt sich nie authentisch an, und obwohl das in gewisser Weise der Punkt sein mag, ist man als Zuschauer oft verwirrt. Es ist vielleicht eine gute Sache, dass es auch Auftritte von Personen wie Mwine, Rafe Spall, John Leguizamo und Greg Kinnear gibt, da sie das Ganze glaubwürdiger machen.

Die typisch hervorragende Apple TV+ Film- und Produktionsqualität wird hier beibehalten, mit einem großartigen Einsatz von Sets und Aufnahmewinkeln. Es gibt jedoch auch einen seltsamen visuellen Filter, der die meiste Zeit angewendet wird und Smoke eine seltsam verwaschene Farbe verleiht, die viel von der Persönlichkeit untergräbt. Es ist ein bisschen hässlich, was ziemlich überraschend ist, wenn man das über eine Apple Produktion sagt.

Alles in allem werden Sie also feststellen, dass Smoke etwas mehr Hit and Miss ist als traditionelle Apple TV+ -Projekte. Es ist keine völlig schlechte Dramaserie, sie entspricht einfach nicht den typischen Standards, die wir von einem Streaming-Dienst erwarten, und das liegt an einer Vielzahl von Gründen, sei es an den Darbietungen, der Entwicklung und Regie der Handlung und sogar der visuellen Ästhetik. Smoke ist eine okaye TV-Serie in einem Meer von normalerweise großartigen bis ausgezeichneten auf dem Streamer.