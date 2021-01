Smite wendet Babylon-Setting in Season of Dawn auf Conquest-Karte an

You're watching Werben

Das neueste Titel-Update für Smite wurde heute im Zuge einer Pressekonferenz vorgestellt. Version 8.1 wird sich mit dem Thema Babylon beschäftigen und wesentliche Änderungen an der zentralen Conquest-Karte des MOBAs vornehmen. Die Entwickler weiten die Live-Service-Mentalität auf den Flaggschiff-Modus des Games aus, deshalb dürfen Spieler im Verlauf des Jahres regelmäßige Änderungen an der zentralen Karte erwarten.

Neben dem Hinzufügen visueller Elemente sprechen die Entwickler davon, das Gebiet gleichzeitig an allen Fronten erweitert zu haben. Im überarbeiteten Dschungel wurde nicht nur das Layout angepasst, dort warten nun auch verschiedene Arten von Skorpionen auf uns. Eine der größeren Kartenänderungen hängt mit dem dynamischen Spielfluss zusammen. Die Entwickler erlauben den Spielern die Kontrolle über Druckplatten, die Wege öffnen oder versperren können. Wenn ihr solche Tore durchschreitet, erhaltet ihr je nach Situation einen Buff oder Debuff.

Das Smite-Team hat außerdem am Item-Shop des Spiels herumgebastelt, um die Starter-Gegenstände zu dauerhafteren Werkzeugen zu machen. Die neuen Spieler können sich die Änderungen in einem überarbeiteten Tutorial anschauen, für die alten Hasen dürfte die Adaption ein weniger großes Problem darstellen. Obwohl noch keine genaueren Details bekanntwurden, kennen wir bereits zwei neue Helden, die sich Smite in Zukunft anschließen werden. In Update 8.2 wird die Seegöttin Tiamat eingeführt, sie ist eine Magierin. Anschließend soll sich König Gilgamesch der Schlacht der Götter als "physischer Charakter" anschließen, was nicht näher erklärt wurde.