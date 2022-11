Smite bekommt nächste Woche ein RuneScape-Crossover

HQ

Smite hat sich zu einem der Top-Spiele entwickelt, in denen verrückte Crossover gefunden werden, da sich das Third-Person-MOBA in der Vergangenheit mit Teenage Ninja Mutant Turtles, Avatar: The Last Airbender, Stranger Things, Transformers, Nickelodeon, RWBY und mehr zusammengetan hat. Zu dieser Liste kommt ein weiteres verrücktes Crossover hinzu, bei dem RuneScape auf dem Schlachtfeld der Götter ankommt.

Die Kollaboration, die nächste Woche in Smite debütiert, wird eine Liste von Skins zur Verfügung stellen, von denen jeder einen bestimmten Gott in eine Art RuneScape-Charakter verwandelt. Die Skins sind; König Schwarzer Drache Cerberus, Runenrüstung Bellona, Weiser alter Mann Merlin, Zwergenkind Vamana und gesegnetes Drachenfell Neith.

Sieh dir alle Skins in Aktion sowie ein thematisches Cinematic an, alles im Trailer unten, bevor das Crossover-Event am 15. November beginnt.