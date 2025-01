Smite 2 wird nächste Woche kostenlos spielbar sein

HQ

Wenn Sie an der Seitenlinie gesessen und Smite 2 im Auge behalten haben und darauf gewartet haben, dass das Spiel der Richtung seines Vorgängers folgt und ein Free-to-Play-Spiel wird, haben wir eine gute Nachricht für Sie. Hi-Rez Studios und Entwickler Titan Forge Games haben angekündigt, dass Smite 2 bereits nächste Woche, genauer gesagt am 14. Januar 2025, auf ein Free-to-Play-Format umstellen wird.

Dieser Free-to-Play-Schritt wird das Spiel nicht nur auf PC-, PS5- und Xbox Series X/S-Geräten zugänglicher machen, sondern auch mit einem großen Update einhergehen, das jede Menge Änderungen vornimmt und eine Reihe neuer Inhalte hinzufügt.

Aufbauend auf den verfügbaren Modi 5v5 Conquest und Arena wird der 3v3 Joust -Modus nächste Woche auch sein Debüt im Titel geben. Es wird eine frische Artus-Karte mit Teleportern und Stealth Grass geben, und ihr könnt einen Ausschnitt davon im Bild unten sehen. Titan Forge verspricht auch, dass der 5v5 Assault -Modus ebenfalls erscheinen wird und dass der 1v1 Duel -Modus bald im Spiel debütieren wird.

Apropos Spielmodi: Conquest wird eine Reihe von Verbesserungen und Änderungen erfahren, darunter ein neues Layout, das einen besseren Spielfluss verspricht, neue Dschungelcamps zum Farmen und Dschungelbosse, die es zu verdienen gilt, sowie eine Reihe neuer zerbrechlicher Gegenstände auf der Karte, um neue Verbrauchsgegenstände und zusätzliches ausgegebenes Gold zu ergattern.

Gemäß Gods wird sich ein völlig neuer dem Kampf anschließen. Aladdin, The Sultan wird der erste des neuen Pantheons sein, das als Tales of Arabia bekannt ist, und er wird ein magischer Attentäter sein, der für die Rolle von Jungler entworfen wurde und hybride Skalierung verwendet. Er bringt eine neue Bewegungstechnologie mit, die es ihm ermöglicht, auf Mauern zu laufen, eine 3 Wishes Fähigkeit, die entweder eine Wiederbelebung, zusätzliches verdienstbares Gold oder eine vollständige Abklingzeit der Fähigkeit ermöglicht, und eine Ultimate Fähigkeit, die Feinde in seiner berühmten Lampe gefangen hält.

Andernfalls werden vier Smite 1 Gods zurückgegeben, wobei Ullr, Agni, Geb und Mulan ebenfalls debütieren. Diese vier werden sich sehr ähnlich sein, sich aber dank neuer Fähigkeiten leicht unterscheiden. Ullr hinterlässt jetzt Verlangsamungs- oder Schutzschredderzonen auf seinem Pfeil und seiner Sprungfähigkeit, Agni entzündet sich selbst, wenn er einen Kill erzielt, um zusätzlichen passiven Schaden zu ermöglichen, Geb kann auf Roll-Out springen, um Gegner hochzuschleudern, und auch sein Schild teilt jetzt passiven Schadensschutz für Verbündete, und Mulan kann ein Verbrauchsbanner verwenden, um verdiente EP zu erhöhen und die Bewegungsgeschwindigkeit von Verbündeten zu verbessern, während ihr Ultimate jetzt besser wird, wenn sie jede ihrer Fähigkeiten skaliert.

Eine der großen Neuerungen ist Aspects, mit denen man anpassen und ändern kann, wie Gods im Spiel gespielt werden. Mit dieser Free-to-Play-Veröffentlichung wird es 20 der 45 Gods mit Aspects geben, wobei einige Beispiele dafür sind, dass der Teleport von Athena jetzt auf Feinde abzielt, um sie zu schwächen, oder Cernunnos seine Fernkampfangriffe für verbesserte Nahkampfangriffe verliert. Aspects werden zu Beginn des Spiels ausgewählt und für die gesamte Spieldauer beibehalten.

Ansonsten verspricht Titan Forge Verbesserungen der Benutzeroberfläche, PC-Text-Chat, verbesserte Massenkontrolle, verbesserte Elemente des Gegenstandslagers, neue Nachrichten, hilfreichere Anleitungen, verbesserter Auto-Build, Leistungsoptimierungen und auch eine große Auswahl an Balance-Änderungen.

Während all dies am 14. Januar kommt, könnt ihr zwischen dem 17. und 19. Januar, wenn die Founder's Series Finals in Las Vegas stattfinden, tonnenweise zusätzliche Smite 2 Neuigkeiten erwarten.