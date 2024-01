Smite 2 wird keine Skins übertragen, weil es 240 Jahre dauern würde, dies zu tun

HQ

Als Smite 2 Ende letzter Woche angekündigt wurde, drehte sich ein Bereich, der bei den Fans ein wenig Frustration hervorzurufen schien, darum, dass die Skins und kosmetischen Gegenstände, die die Spieler in den letzten 10 Jahren von Smite verdient haben, nicht nahtlos in das neue Spiel überführt werden. Stattdessen hat der Entwickler Titan Forge Games eine Lösung gefunden, um den Spielern im Wesentlichen eine Gutschrift zu geben, die auf dem Geldbetrag basiert, den sie im ersten Spiel für Skins ausgegeben haben, um sie in der Fortsetzung für Skins und andere kosmetische Gegenstände verwenden zu können.

Warum das so ist, hat sich der Influencer Jake Lucky mit einigen Mitgliedern des Smite 2 Entwicklerteams zusammengesetzt und den ausführenden Produzenten Alex Cantatore um eine detaillierte Erklärung für diese Situation gebeten.

"Smite gibt es seit 10 Jahren, wir haben 10 Jahre damit verbracht, etwa 1.600 Skins zu entwickeln, ich glaube, es gibt sie in Smite, das sind eine Menge Skins. Die Unreal Engine 3 und die Unreal Engine 5 sind grundlegend unterschiedliche Engines, und es ist nicht nur "Oh, es ist eine bessere Version", die Leute denken, dass 3, 4, 5 miteinander verbunden sein müssen. Die Art und Weise, wie sie an die Dinge herangehen, ist völlig unterschiedlich, also die Art und Weise, wie man ein Material erstellt, die Textur auf einem Modell, die Art und Weise, wie das Effektsystem funktioniert, alles ist völlig anders. Wir können nicht einfach einen Skin von Smite 1 nach Smite 2 kopieren und einfügen. Für eine normale Haut... Es dauert etwa acht Wochen, um einen Skin von Smite 1 bis Smite 2 zu bekommen, der tatsächlich ist, wie eine Person, die acht Wochen lang arbeitet. Bei 1.600 Skins haben wir nachgerechnet, und es waren etwa 240 Personenjahre oder so, wenn wir versuchen, alle Skins von Smite 1 auf Smite 2 zu übertragen."





Hi-Rez Studios und Titan Forge hat angekündigt, dass Smite in Betrieb und online bleiben wird, was bedeutet, dass Sie weiterhin mit Ihren aktuellen Skins und Gegenständen spielen können, auch wenn viele nicht auf die Fortsetzung umgestellt werden, wenn sie schließlich ihr Debüt feiert.