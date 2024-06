Smite 2 Vorschau: Mehr League of Legends, weniger Smite-like

HQ

Jeder hat dieses eine Spiel, das er lächerlich oft gespielt hat. Während Destiny 2 stetig an die Spitze dieser Liste klettert, ist es überraschenderweise das MOBA Smite, mit dem ich bei weitem die meisten Stunden verbracht habe. Über ein Jahrzehnt hinweg habe ich es geschafft, rund 3.000 Stunden in ein Spiel zu investieren, von dem man den 13-jährigen Ben ehrlich gesagt nie davon überzeugt hätte, es sich auch nur anzusehen. Aber zum Glück gelang es mir, die Anziehungskraft von Call of Duty und Grand Theft Auto abzuschütteln, die die meisten jungen Burschen schon früh in meinen Teenagerjahren anzieht, und begann, verschiedene Arten von Spielen auszuprobieren, von denen eines zufällig Smite war, als es vor etwa neun Jahren sein Debüt auf Xbox feierte.

Seitdem ist Smite das Spiel der Wahl für mich und meine engsten Freunde. Trotz der Distanz, die die Zeit zwischen den Menschen schafft, haben wir es immer geschafft, Smite als eine Möglichkeit zu behalten, uns wieder zu verbinden, also könnte man sagen, dass ich in vielerlei Hinsicht emotional in dieses Third-Person-MOBA investiert bin. Das ist auch der Grund, warum ich von der Idee einer Fortsetzung sehr fasziniert bin. Das ursprüngliche und aktuelle Spiel funktioniert gut und gedeiht weiterhin, aber der Entwickler Titan Forge versucht, die Dinge zukunftssicher zu machen, indem er zu einer leistungsfähigeren Engine wechselt und verschiedene Verbesserungen und Änderungen vornimmt, die sicherstellen, dass dieses Spiel auch im nächsten Jahrzehnt gedeihen kann. Während wir Ende Juli ohne Limit Smite 2 spielen können, wenn die Server 24/7 eingeschaltet sind, mussten wir vorerst zu den Alpha-Wochenenden strömen, um an dieser Fortsetzung zu schnuppern, und genau das habe ich in den letzten Tagen getan.

Bevor ich nun weitermache, möchte ich noch etwas klarstellen. Smite 2 befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Dies ist kein fertiges und ausgefeiltes Produkt wie Smite, es ist eine Alpha, was bedeutet, dass es eine Menge Work-in-Progress-Assets, robustere und klobigere Mechaniken und Systeme und im Allgemeinen weniger Optionen und Auswahlmöglichkeiten gibt. Ich habe Preview-Builds von unveröffentlichten Spielen gespielt, die sich unendlich ausgefeilter und straffer anfühlen als Smite 2 es im Moment tut, aber auch hier ist es ein früher Build, also verzeihe ich einige der Ecken und Kanten.

Was ich sagen kann, ist, dass mir nach ein paar Stunden Gameplay klar ist, dass Titan Forge einen Schritt weg von den fast Action-MOBA-ähnlichen Kämpfen von Smite machen und sich stattdessen mehr dem strategischen, wirkungsvollen und schnelleren Gameplay von League of Legends zuwendet. Verbündete scheinen schneller zu sterben, Feinde sterben schneller, Gebäude werden leichter besiegt, Stealth- und Dschungelmechaniken sind prominent und das Gameplay selbst fühlt sich starrer an, als wäre es zuerst für Maus und Tastatur und dann für Controller gemacht. Auch hier ist es ein Gefühl, das mehr League of Legends als Smite rüberkommt, und das überträgt sich auch auf die Präsentation und die Art und Weise, wie die Artikel angeboten werden.

Apropos Gegenstände und Buildcrafting: Titan Forge hat einige große Änderungen vorgenommen, die auf dem Papier die Team- und Build-Entwicklung massiv vorantreiben, aber scheinbar auf Kosten der Einfachheit. Es gibt keine physischen oder magischen Götter mehr, es gibt auch keine Götterklassen, man wählt einfach einen Charakter aus und baut ihn so auf, wie es der Rolle entspricht, die er in diesem Spiel einnimmt. Mit dieser Denkweise wurden die Gegenstände überarbeitet, so dass jeder Gott jeden Gegenstand bauen kann, und Gegenstände bieten jetzt Statistiken und Attribute, die nicht nur Schaden, Angriffsgeschwindigkeit, Gesundheit und das normale Zeug erhöhen, sondern auch Intelligenz und Stärke. Der größte Feind, den Titan Forge bisher für dieses System hat, ist er selbst, da es im Grunde keine Strukturen gibt, die erklären, wie diese in der Praxis funktionieren, was bedeutet, dass das Buildcrafting ab sofort Kopfschmerzen bereitet - eines, das mit der Übung zweifellos einfacher wird.

Was die Präsentation betrifft, so baut dies auch auf meinem letzten Punkt auf. Smite hatte eine der besten Benutzeroberflächen und HUDs, die ich je in einem Konsolenspiel gesehen habe. Titan Forge hat hier Wunder gewirkt und ein Setup geschaffen, das mühelos alle relevanten Informationen auf angenehme und effiziente Weise anzeigt, ohne dass es sich anfühlt, als würde es zu viel von Ihrem Bildschirm einnehmen. Der Item-Store, die Menüs, so ziemlich jede Benutzeroberfläche, die man sich vorstellen kann, passt auch in diese Rechnung, was mich ein bisschen ärgert, dass nichts davon in Smite 2 zurückkehrt... Zumindest noch nicht. Die neue Benutzeroberfläche/das neue HUD ist komplexer als nötig und fühlt sich immer noch so an, als würde sie nicht die Informationen anzeigen, die ich brauche. Außerdem bringt mich die Art und Weise, wie der Item-Shop gestaltet ist, zum Weinen, weil es ein absoluter Albtraum ist, sich darin zurechtzufinden.

Die Grafik des Spiels hat auch ein paar Knicke in Bezug auf die Darstellung von Reinigungs- und Massenkontrollimmunität, da es sich so anfühlt, als ob das superklare Design von Smite beim Sprung zu Smite 2 bisher in der Übersetzung verloren gegangen ist. Das liegt vielleicht an der besseren Grafik, Beleuchtung und Präsentation überall sonst, denn mit detaillierteren Fähigkeiten, Kartendesign, Charaktermodellen und so weiter wird es viel schwieriger, zu unterscheiden, was in dem Chaos vor einem passiert.

Aber auch hier handelt es sich um einen Alpha-Build und ich kann mir vorstellen, dass Titan Forge das gesammelte Feedback nutzt, um ernsthafte Änderungen am Spiel vorzunehmen, bevor es überhaupt seine 1.0-Veröffentlichung erlebt. Es gibt bereits eine Menge sehr beeindruckender Verbesserungen in diesem Build, seien es die besseren Animationen, die detaillierteren Gameplay-Systeme und -Mechaniken, der bessere Netcode, der bedeutet, dass man in einem Bruchteil der Zeit in Spiele geladen wird, die man braucht, um in ein Smite -Match zu gelangen. Das Kerngehäuse dieses Spiels ist sehr vielversprechend, aber ich glaube immer noch fest daran, dass Titan Forge mehr Zeit damit verbringen muss, sich anzusehen, was Smite überhaupt so hervorragend macht, um sicherzustellen, dass diese Fortsetzung fortgesetzt und auf die richtige Weise ausgezeichnet wird. Wenn ich League of Legends spielen wollte, würde ich League of Legends spielen. Ich bin zu Smite gekommen, weil es eine einzigartige Third-Person-Action-Variante eines MOBA ist, und bisher fühlt es sich so an, als würde Smite 2 etwas von dieser Identität verlieren.