Smite 2, um Ende August dauerhaft seine Türen zu öffnen

Titan Forge Games hat immer mehr von Smite 2 gezeigt, was es den Spielern ermöglicht, das Spiel zu erleben und wichtiges Feedback nach einer Vielzahl von Closed Alpha -Wochenenden in den letzten Monaten zu teilen. Der Entwickler versprach aber auch, dass eine 24/7-Veröffentlichung auf dem Weg ist, was bedeutet, dass das Spiel, obwohl es sich noch in der Alpha befindet, immer für diejenigen spielbar sein wird, die sich die Founder's Edition geholt haben.

Wir wissen jetzt, dass dieses Datum auf den 27. August festgelegt ist. Titan Forge bestätigt dies in einem neuen Entwicklervideo, in dem es enthüllt, dass es in den paar Monaten vor diesem Datum "etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, um TONNEN von Änderungen basierend auf Ihrem Feedback zu implementieren". Dazu gehören die Verbesserung der Konsolensteuerung, die Verbesserung des Tempos des Conquest -Gameplays, die Verringerung der Trägheit und Schwerfälligkeit des Gameplays und vieles mehr. Die vollständige Liste der geplanten Änderungen finden Sie hier.

Dies kommt einen Monat später als Titan Forge erwartet, da sich der Entwickler etwas mehr Zeit nehmen wollte, um auf weiteres Feedback einzugehen. Was eine Closed Beta -Ankunft betrifft, so ist dies für Ende 2024 geplant, mit einem vollständigen Free-to-Play-Open Beta irgendwann im Jahr 2025.