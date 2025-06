Smiling Friends Staffel 3 wird diesen Herbst ausgestrahlt

Smiling Friends wird so schnell nicht verschwinden, wie es scheint. Die dritte Staffel der erfolgreichen seltsamen Zeichentrickserie wird diesen Herbst auf Adult Swim ausgestrahlt, wobei auch eine vierte und fünfte Staffel bestätigt wurden, dass sie in Arbeit sind.

Smiling Friends, die erstmals im Januar 2022 ausgestrahlt wurde, folgt Pim, Charlie, Alan, Gleb und Mr. Boss, während sie bei einer Wohltätigkeitsorganisation arbeiten, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen dabei zu helfen, wieder ein Lächeln auf ihre Gesichter zu zaubern. Wenn Sie eine Folge der Serie gesehen haben, wissen Sie, dass die Handlung selten so einfach bleibt. Die Show hat ein Publikum bei Fans gefunden, die nach schrägem Humor und konsequenter Verrücktheit suchen.

Adult Swim kündigte das Veröffentlichungsfenster für Staffel 3 und die Fortsetzung der Serie bis zur 5. Staffel in den sozialen Medien an, wo einer der Schöpfer, Zach Hadel, mit folgendem Kommentar antwortete:

"[Michael Cusack] und ich haben sehr früh entschieden, dass wir nicht wollen, dass die Serie zu lange dauert oder langweilig wird, und wir haben vor, daran festzuhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir noch weitermachen werden, aber ich bin wirklich stolz auf das, was wir geschaffen haben, und ich freue mich darauf, dass alle sehen, was in dieser Saison auf Lager ist."

Wenn die dritte Staffel diesen Herbst ausgestrahlt wird, werden wir wahrscheinlich bald ein festes Veröffentlichungsdatum bekommen.