Smiling Friends Staffel 3 feiert am 5. Oktober Premiere

Die respektlose und vielseitige Comedy-Serie Smiling Friends kehrt am 5. Oktober zum Schwimmen für Erwachsene zurück.

Die Serie, in der die Wohltätigkeitsarbeiter Charlie und Pim dabei zu sehen sind, wie sie versuchen, ein Lächeln auf die Gesichter der Menschen zu zaubern, wurde ursprünglich im Jahr 2022 ausgestrahlt. Letztes Jahr kam eine zweite Staffel auf den Markt, und da die Serie ihre Präsenz vor allem online weiter ausbaut, überraschte sie niemanden, als Staffel 3 enthüllt wurde.

Während der 5. Oktober der offizielle Premierentermin ist, müssen diejenigen, die keinen Zugang zu Schwimmmöglichkeiten für Erwachsene haben, bis zum nächsten Tag warten, um sich auf HBO Max zu informieren. Es ist bisher unklar, in welche verrückte Richtung die Charaktere in Staffel 3 gehen werden, aber da Smiling Friends eher eine Anthologie als eine Serie mit einer linearen Handlung ist, sind die Möglichkeiten nahezu endlos.