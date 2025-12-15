Manchmal fühlt sich Smiling Friends nicht wie eine Serie an, die echt sein sollte. Es ist nicht besonders explizit oder so, aber man kann sich einfach nicht vorstellen, dass ein Brett aus normalen Männern und Frauen im Anzug zu einem Maulwurf mit einem angeblich hässlichen Penis nickt und sagt: "Ja, wir finden, das passt perfekt zu unserem Netzwerk." Genau das ist aber passiert, und es passiert weiterhin, während diese Show regelmäßig verlängert wird.

Smiling Friends Staffel 3 setzt sofort wieder mit unserer Gruppe von Wohltätigkeitsarbeitern an. Da es keine wirkliche Haupthandlung gibt, können wir gerne mit Pim, Charlie, Glep, Alan und Mr. Boss mitmachen, die versuchen, wieder verrücktere und niedergeschlagene Charaktere zum Lächeln zu bringen. Wenn du die Serie gesehen hast, weißt du, dass nur sehr wenige Episoden tatsächlich um den Arbeitstag von Pim und Charlie drehen, wobei die meisten ziemlich heftige Wendungen in absurde Welten, Szenarien und wilden Charaktere einführen.

Es ist größtenteils ein Nachteil, Smiling Friends als verrückt, verrückt oder so etwas zu bezeichnen. Diese Worte passen auf jeden Fall, aber die Serie selbst ist darauf ausgerichtet, so viele Etiketten zu vermeiden, dass es scheint, sie so zu beschreiben, dass man es nicht wirklich versteht. Nicht, dass es wirklich eine großartige Botschaft gibt, sondern vielmehr, dass jeder Versuch, ein paar Worte, die Smiling Friends verkörpern, vollständig festzunageln, ist, als würde man versuchen, ein Meer durch einen Strohhalm zu trinken. Es ist sinnlos.

Staffel 3 unterscheidet sich deutlich von den früheren Staffeln Smiling Friends '. Die Animationsqualität ist besser und zeigt offenbar ein erhöhtes Budget, das die Schöpfer für brillante Effekte genutzt haben. Smiling Friends Staffel 3 wirkt im Vergleich zu früheren Staffeln etwas poliert, aber das schmälert nicht die Gesamtwirkung der Serie. Er ruiniert seinen Ruf als Underground-Hit nicht, auch wenn er jetzt einer der beliebtesten Cartoons von Adult Swim ist. Stattdessen bietet die bessere Animation in vielen Sequenzen mehr Kreativität, was zu mehr Lachern führt, etwa wenn Pims Lied brutal durch einen Wurf auf den Kopf von Mr. Frosk unterbrochen wird.

In Smiling Friends steckt eine unbestreitbare Leidenschaft, die man kaum nicht wertschätzen kann. Auch wenn manche Episoden etwas wenig Lacher hatten, war ich fasziniert davon, wie engagiert jeder Animator, Autor und Synchronsprecher ist, um diese Serie so zu gestalten, wie sie es sich wünschen. Von Easter Eggs, die in Frames versteckt sind, bis hin zu Dialogen, die gerade wortreich genug sind, um wie ein echtes Gespräch mit einem Freund oder Kollegen zu wirken. All das fügt sich wunderbar zusammen, so wie ich hoffe, dass Smiling Friends mit der vierten und fünften Staffel mithalten kann. Wenn nicht, scheint es unwahrscheinlich, dass es so verlaufen wird wie Rick & Morty, das einige vergessenswerte Staffeln hatte, da klar war, dass die Kreativität ihre Leidenschaft verloren hatte. Aus Interviews mit den Schöpfern Zach Hadel und Michael Cusack zu lesen, scheint es, als wären sie bereit, die Serie gehen zu lassen, wenn sie fertig sind, oder sie je nach Lust in neue Richtungen zu lenken.

In Hadels und Cusacks Herangehensweise an Smiling Friends liegt etwas sehr Respektables. Sie versuchen nicht, ein breiteres Publikum anzusprechen, obwohl sie es getan haben, sondern machen einfach die Show, die sie gerne sehen würden. Viele Creator sagen das heutzutage, aber nur wenige bringen einen so zum Glauben wie Smiling Friends. Hoffen wir, dass die Qualität anhält, und auch wenn manche Folgen uns nicht zum Heulen bringen, gibt es immer Hoffnung für die nächste.

